Cihazlarının 'ultra' güvenlikli oluşuyla bilinen Apple'da ciddi güvenlik zaafiyetleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

iOS 12.1'i iPhone ve iPad kullanıcıları ile paylaşan Apple, ekran kilidinin kolaylıkla aşılabileceği bir hatayla sarsılmış durumda. Buna göre herhangi ekstra bir 'hack' işlemi uygulamadan, istediğiniz bir cihazın kişisel bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Üstelik yöntem o kadar kolay ki şu an yakınlarınızdaki iOS 12.1 yüklü cihazda hemen deneyebilirsiniz.

İşte uygulamalı gösterimi:

Ekran kilidini kaldırarak verilerine ulaşmak istediğiniz kişinin telefon numarasını arıyorsunuz.

Numarayı bilmiyorsanız Siri'ye 'Ben Kimim? diye sorabilirsiniz.

Görüşme başladıktan sonra aynı ekrandan Facetime görüşmesi başlatın.

Şimdi sağ alttaki butona tıklayarak Kişi Ekle diyelim. (+) butonuna tıklayarak bütün kişi bilgilerine erişebilirsiniz.

12.0.1 versiyonunda da çeşitli 'bypass' yöntemleri keşfedilmiş olsa da hiçbiri bu kadar kolay uygulanabilir değildi. Apple'ın bu soruna acilen çözüm üretmesi ve bir güvenlik güncellemesi yayınlaması bekleniyor.