MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, iPhone'unu kırdığı için pişman olduğunu belirterek telefonunu geri istedi.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'iPhone boykotu' çağrısı sonrasında sahneye çıkanlardan biri de MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt olmuştu. Bir basın toplantısı düzenleyerek iPhone'unu parçalayan Enginyurt, kendisine Samsung Galaxy Note9 almıştı.

Dilerseniz devam etmeden önce bahsettiğimiz habere bir göz atabilirsiniz:

Ancak öyle görünüyor ki Enginyurt, iPhone'unu parçaladığı için hiç de mutlu değil. Rahip Brunson'un serbest bırakılmasından sonra oldukça sinirlenen ve Twitter üzerinden tepkisini takipçileriyle paylaşan Enginyurt, Amerika ile de arasının bozulduğunu belirtti.

İşte Cemal Enginyurt'un o tweet'i...