iPhone'ununuz gittiğiniz her yerin gizli bir listesini tutuyormuş. Hem de ne kadar sıklıkla ve ne zamanlar bahsedilen yerlere gittiğiniz de bu listede var.

iPhone kullanıcıları, hiç farkında olmadan seyahat ettikleri her yerde kendilerinden bir iz bırakıyor olabilirler. Apple, lokasyon teknolojisini sürekli geliştiriyor ve navigasyon için uygun hâle getiriyor olsa da, takip ediliyor olma hissi her şeyin bir illüzyon olduğunu düşündürtmüyor değil.

Takip ediliyor gibi hissediyorsanız, büyük ihtimalle haklısınız. Apple, bir yere seyahat ettiğinizde o konumun sizin için arz ettiği önemi belirlemek adına seyahat sıklığınızı ve bu yolculukların zamanını gizli bir listeye sürekli kayıt ediyor.

Apple'ın yaptığı açıklamaya göre bu bilgiler trafik tahminleri, fotoğraf albümleri gibi kişiye özel hizmetleri daha iyi optimize etmek için kullanılıyor.

Açıklamaya göre listelenen veriler Apple tarafından şifrelenmiş durumda. Yani sizin izniniz olmadan hiçbir üçüncü kişi nereye gittiğiniz, ne zaman ve ne sıklıkla gittiğiniz gibi bilgilere hiçbir şekilde erişemez.

Eğer sizinle uğraşmayı seven bir dostunuz telefonunuzu ele geçirse bile, telefon parolanıza, Face ID ve Touch ID bilgilerinize erişemeyeceği için veriler tamamen güvende diyebiliriz.

Yine de eğer geçmişinize kendiniz bir göz atmak istiyorsanız ya da niyetiniz sistemi tamamen deaktif etmekse uygulayabileceğiniz adımları şöyle sıralıyoruz:

Telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin. Gizlilik sekmesine girin. Konum Servisleri sekmesine girin. Konum Servisleri bölümünü en aşağıya kadar kaydırın. Sistem Servisleri sekmesine girin. Önemli Konumlar sekmesine girin.

Bu işlemleri tamamladığınızda ziyaret ettiğiniz şehirlerin bir listesini bulacaksınız.

Listede bulunan şehirlere tek tek baktığınızda ziyaret ettiğiniz yerlerin detaylı dökümünü ve bu yerlerin harita üzerindeki konumunu görebilirsiniz. Aynı zamanda bu konumları ne sıklıkla ve ne zamanlar ziyaret ettiğinizi de görebilirsiniz.

Eğer bu listenin gizliliğinizi ihlal ettiğini düşünüyorsanız ve en az bizim rahatsız olmuşsanız, Geçmişi Temizle butonuna tıklayarak listede bulunan tüm veriyi silebilirsiniz. Eğer hizmetten tamamen uzak durmak istiyorsanız menünün üstündeki Önemli Konumlar kısmını kapatabilir ve gizliliğinizin tadını çıkarabilirsiniz, en azından bildiğimiz kadarıyla.