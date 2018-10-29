iPhone'unuzda keşfedilmeyi bekleyen bir simgesel emoji klavyesi olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayarak bu klavyeye kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Günümüzde binlerce farklı emojiden oluşan bir kütüphanemiz bulunabilir. Fakat SMS’in en önemli mesajlaşma biçimi olduğu zamanlarda emojiler, klavyede bulunan simgeler ile ‘:-), :-(, :-o’ gibi simgesel ifadelerle oluşturuluyordu. Bir iPhone kullanıcısı olarak 2800’den fazla emojiye tek bir parmak hareketi ile zaten ulaşabiliyorsunuz. Peki, iPhone’unuzda dahili olarak yüklü onlarca eski tip simgesel emojiler bulunduğunu biliyor muydunuz?

Bu simgesel emojileri daha önce fark etmemiş olabilirsiniz. Zira bu ‘emojiler’ yalnızca Apple klavyesinin Japonca versiyonunda bulunuyor. O halde yukarıda resmini gördüğünüz simgesel emojileri nasıl kullanacaksınız? Ayarlar menüsünü açın. Genel ayarlardan önce Klavye’yi, daha sonra da Klavyeler seçeneğine giriş yapın. Buradan Japonca klavyeyi etkinleştirin. Merak etmeyin cihazınız tamamen Japonca olmayacak.

Bir mesaj yazdığınız sırada simgesel emoji eklemek için sol altta bulunan küre simgesine dokunun ve ardından klavyeyi Japonca’ya çevirin. Bu işlemin ardından sol altta bulunan simgesel emoji butonuna dokunun ve öneriler çubuğunu sağa-sola kaydırarak istediğiniz simgesel emojiyi seçin. Emojiyi mesaja ekledikten sonra klavyenizi yeniden Türkçe’ye çevirebilirsiniz.