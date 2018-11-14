iPhone X ve Galaxy S9 Hackerların Oyuncağı Oldu

Japonya'da düzenlenen Pwn2Own Tokyo’da iPhone X, Galaxy S9 ve Xiaomi Mi 6, işinin ehli hackerların oyuncağı oldu ve hackerlara 500 bin dolarlık ödül kazandırdı.

Her yıl düzenlenen hack yarışması Pwn2Own Tokyo’nun bu yılki etkinliğinde sibar canavarların hedefi 2018 yılının en popüler akıllı telefonlarından iPhone X, Samsung Galaxy S9 ve Xiaomi Mi 6 oldu. Şirketlerin güvenliğini öve öve bitiremediği cihazları kolaylıkla hackleyen yazılımcılar, toplamda 500 bin dolarlık ödülün sahibi oldular.

Fluoroacetate takımı, etkinliğin ödül kazanan ilk takımı oldu. Touch-to-connect özelliği ve NFC bağlantısı ile Xiaomi Mi 6’yı hacklemeyi başaran takım, 30 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Aynı ekip, farklı bir yol ile Galaxy S9’u hackleyerek 50 bin dolar, Wi-Fi üzerinden iPhone X’u hackleyerek de 60 bin dolar ödülün sahibi oldu.

Birleşik Krallık merkezli MWR Labs’tan etkinliğe katılan ekip ise Wi-Fi yolu ile kod çalıştırmayı mümkün kılan bir hatadan faydalanarak cihazların birden fazla fotoğraf çekmesini sağladı. Hem Xiaomi Mi 6’yı hem de Galaxy S9’u hacklemeyi başaran ekip, 60 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

Tüm bunlar, Pwn2Own Tokyo’nun yalnızca ilk gününde gerçekleşti. Etkinliğin diğer günlerinde pek çok hack daha katılımcıları bekliyor olacak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinlikte Samsung Galaxy S8, Huawei Mate 9 Pro ve iPhone 7, hackerların kurbanı olarak komut dışı işlemleri yapmak zorunda kalmıştı.