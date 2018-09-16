The Spectator Index, iPhone X sahibi olmak için hangi şehirde kaç gün çalışılması gerektiğini açıkladı. Yayınlanan listede Türkiye şehirleri olmasa da Türkiye’nin istatistiklerini listedeki diğer şehirlerle kıyasladık.

Apple, kısa süre önce yeni iPhone’ları ve bu cihazların fiyatlarını açıkladı. Fiyatların açıklanması ile birlikte Apple Türkiye, iPhone X haricindeki tüm eski telefonlarına ciddi bir zam yaptı. Bu zamla birlikte yeni akıllı telefonların da ortalama kaç TL’den piyasaya sürüleceği belli oldu. En üst versiyonlarının 16 bin TL’yi bulduğu yeni iPhone’lar çıkmaya hazırlanadursun, ülkemizde Apple’ın eski telefonu iPhone X’u satın almak da zor.

The Spectator Index tarafından hazırlanan rapora göre iPhone X satın almak için hangi şehirlerin kaç gün çalışması gerektiği açıklanmış. Bu rapora göre İsviçre’nin ünlü şehri Zürih’te yaşayan insanlar, yalnızca 4.7 günlük çalışmayla bir iPhone X sahibi olabiliyorlar. Zürih’i 6.7 günle New York ve 7.9 günle Toronto takip ediyor. Listede İstanbul ya da herhangi bir Türkiye şehri bulunmuyor, ancak yapılan araştırmalara göre yeni bir iPhone X almak için Türkiye’de ortalama 138 gün çalışmak gerekiyor.

Türkiye’nin 138 gün çalışarak alabildiği iPhone X, iç savaş gibi büyük sorunlar yaşayan Mısır şehri Kahire’de 133 gün, Hindistan’ın kalabalık şehri Mumbai’de ise 115 gün çalışarak alınabiliyor.

Türk Lirası, son dönemde ABD ile yaşanan ekonomik gerilimle ciddi anlamda değer kaybetti. Bu değer kaybının sonucu, teknolojik cihazlara da yansımaya başladı. İlk başta stoktan devam eden teknoloji mağazaları siparişlerde bu fiyat farkını yansıtmaya başladılar. Şu anda Türkiye’de çalışan bir insanın tek bir iPhone aldığı süreyle aynı sürede çalışan bir İsviçreli tam 30 iPhone X satın alabiliyor.

The Spectator Index'in Yayınladığı Rapor

Kahire: 133.3

Mumbai: 114.7

Kiev: 88.5

Beijing: 39.3

Moskova: 37.3

Dubai: 13.4

Tel Aviv: 12.7

Londra: 11.3

Hong Kong: 9.4

Tokyo: 8.8

Paris: 8.7

Toronto: 7.9

New York: 6.7

Zürih: 4.7