  • iPhone X'un Gerçek Maliyeti Belirlendi: Apple Kara Doymuyor

iPhone X'un Gerçek Maliyeti Ortaya Çıktı: Apple Kara Doymuyor

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Reuters'ın yaptığı araştırma kapsamında 999 dolarlık fiyatıyla iPhone X'un birim başına kar marjı, geçmişteki diğer bütün iPhone'ların bir hayli üstünde.

Apple’ın adeta akıllı telefon piyasasına yön verdiği iPhone X, gerek ülkemizde gerek tüm dünyada en favori cihazlardan biri haline geldi. Gün geçtikçe sektördeki öncülüğünün ve sunduğu yeniliklerin yanında, kişiye kattığı düşünülen prestijle de ses getiren Apple; artık neredeyse geliştirdiği her ürün ile satış rekorlarını altüst etmeyi başarıyor.
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999 dolarlık yüksek fiyatına rağmen satışa sunulduğu her noktada tükenen iPhone X, Apple’ı gün geçtikçe daha da zengin ediyor. Yapılan araştırmalar kapsamında Apple cephesinin yeni cihazından birim başına elde ettiği kar oranı iPhone 8’den bir hayli yüksek.

Reuters’ın açıklamasına göre cihazın daha ilk üretildiği dönemde dahi Apple'a maliyeti 357 dolar olarak belirlenmiş durumda. Zaman içerisinde gelişen üretim koşulları ve havuz düşünüldüğünde bu fiyatın daha da aşağıya çekilmiş olması mümkün. Cihaz başına 288 dolar maliyeti bulunan iPhone 8 Plus’ın 799 dolardan satıldığı düşünüldüğünde Apple, 357 dolar maliyet/ 999 dolar satış fiyatı formülü ile genel anlamda %64’lük bir kar payına sahip.
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Özetlemek gerekirse: Apple sunduğu yenilikler ve yüksek teknolojilerin yanında yükselen marka değerini de her geçen sene daha güçlü bir nakit kaynağına çevirmeyi başarıyor.

Kaynak : https://www.cnnturk.com/teknoloji/apple-iphone-xin-maliyeti-aciklandi
Etiketler: apple, fiyat, iphone x
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