İki dev şirketin hukuk savaşında, Qualcomm hanesine bir galibiyet ekledi. İki tarafın da birbirine çeşitli suçlamalarda bulunduğu davalar ise daha uzun yıllar sürecek gibi görünüyor.

Qualcomm, Apple ile olan davasınında haklı bulunan taraf oldu. Yonga üreticisi, Çin mahkemesinden ihtiyati tedbir kararını kazandı. Bu karar sayesinde Qualcomm, Apple’ın iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve X modellerinin Çin’de satışını ve ithalatını yasaklattırabilir. CNBC’ye göre Apple, çıkacak olan bu kararı çok fazla önemsememişti.

Qualcomm, ABD’de iPhone satışlarını yasaklama girişimini takiben, bir yıldan uzun bir süredir de Çin’deki iPhone satışlarını yasaklatmaya çalışıyordu. Bu engelleme çalışmaları ise uzun süreli bir savaşın sadece bir cephesi. Apple Qualcomm’u pazardaki üstünlüğünü kullanarak fiyatları artırmakla suçlarken, Qualcomm ise Apple’ı Qualcomm’un kaynak kodlarını Intel ile paylaşmakla suçluyor.

Reuters’a göre, mahkeme Apple’ın Qualcomm’a karşı yazılım patenti ihlali yaptığına karar verdi. Reuters’da yer alan beyanda Apple “Qualcomm’un ürünlerimizi engellemeye çalışması şirketin bir diğer umutsuz çabasıdır” yorumunu yaptı.

Qualcomm’un kazandığı bu zafer iki şirketin arasındaki ateşi iyice artıracaktır.