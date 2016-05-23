iPhone X Dahil, 50 Hediyeli Kafa Topu 2 Çekilişi Sonuçlandı

Mobil oyun dünyasının en hızlı yükselen markalarından olan Kafa Topu 2, 3 Şubat 2019’da oyuncularına özel bir Sömestr çekilişini başlatmıştı. Katılımın 22 Ocak 2019’da başladığı çekilişe son başvurular 3 Şubat’ta alınmıştı.

Mobil oyun dünyasının en hızlı yükselen markalarından olan Kafa Topu 2, 3 Şubat 2019’da oyuncularına özel bir Sömestr çekilişini başlatmıştı. Katılımın 22 Ocak 2019’da başladığı çekilişe son başvurular 3 Şubat’ta alınmıştı.

Bir süre önce Turnuva Modu ile daha da heyecanlı mücadelelerin yeri olan Kafa Topu 2, oldukça hareketli bir tatil sezonunu geride bıraktı. Sizler mücadelelere devam edip çekilişe katılırken, Masomo ekibi de oyuna yeni özellikler eklemeye devam etti. Gelin Çekiliş sonuçlarından önce, söz konusu yeni özelliklere değinelim.

Artık Kafa Topu 2’de yapacağınız dostluk maçları, tam bir er meydanı niteliği taşıyor. Zira karakter güçlerini eşitleme özelliğiyle, kimin daha iyi bir oyuncu olduğunu anlamak mümkün oluyor. Ayrıca oyuncular, Kafa Topu 2’ye arkadaşlarını davet ederek ücretsiz şekilde elmas kazanabiliyorlar. Kısaca ne kadar arkadaşınız sizin davetinizle oyuna dahil olursa, o kadar elmas kazanma fırsatınız var.

Kafa Topu 2 Sömestr çekilişi sonuçları:

Kazanan arkadaşları tebirk ediyoruz. Eğer kazanalar listesinde yer almıyorsanız üzülmeyin, çünkü Kafa Topu 2 oyuncularına özel çekilişler devam edecek. Oyun içi güncellemelerden daha önce haberdar olmak, sonraki çekilişleri anında öğrenmek için Kafa Topu 2’nin resmi Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Masomo ekibi, Kafa Topu 2’nin daha heyecanlı müsabakalarla, daha mücadeleci bir ortama sahip olması için çalışmalara devam ediyor.

Herkese iyi oyunlar! :)