iPhone XI'in Büyüleyici Tasarımını Gösteren Video

iPhone hayranları Xs, Xs Max ve XR’larına kavuşalı daha üç ay olmuştu ki yeni iPhone XI tasarımı YouTube ekranlarında boy gösterdi. Öyle görünüyor ki 2019’da Apple’ın amiral gemisinde büyük değişiklikler olacak.

Gelecek yıl akıllı telefonların büyük değişimler yaşaması bekleniyor. Gelecek olan 5G, katlanabilir ekran gibi teknolojiler sonucunda yeni özelliklere ve yeni yeteneklere sahip telefonlara kavuşacağız. Gelecek yıldan bir başka beklentimiz de telefonlarda yer alan lenslerin sayısının artması.

YouTube videosuna göre Apple’ın yeni telefonu, pek çok Android amiral gemisi telefon gibi üç arka kameraya sahip olacak. Tasarımda genel olarak iPad Pro’nun etkisi göze çarpıyor. Apple geçtiğimiz günlerde hem Touch ID hem de Face ID özelliklerini aynı cihazda kullanmayı sağlayacak teknolojinin patentini de almıştı.

Videoya göre yeni iPhone XI sadece üç kameraya değil, üç de farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bunlar beyaz, gri ve kırmızı. Cihazın LED ışıkları kameraların altında değil yanında yer alıyor.

Sektörde yer alan kişilerden gelen duyumlara göre yeni iPhone serisi de üç farklı boyutta olacak, tıpkı 2018 yılında olduğu gibi. Her ne kadar video dikkat çekici olsa da 2019 sonbaharına kadar Apple’dan resmi bir açıklama gelmesi pek olası değil.