iPhone XR'a Portre Modu Getiren Uygulama: Halide

Apple, iPhone XR'da portre modunu insanlarla sınırlı tutuyor. Halide uygulaması ile portre modunu tüm nesneler için kullanılabilir hale getiriyor.

Apple, iPhone 6’dan bu yana her yıl biri standart, diğeri ‘plus’ olmak üzere iki farklı iPhone modeli tanıtıyordu. Bu telefonlar arasındaki fark ilk başta ekran boyutu ve batarya ile sınırlıyken, iPhone 7 ile birlikte plus modeller çift kameraya, standart modeller ise tek kameraya sahip oldular.

Tek kameralı iPhone’lar ile çift kameralı iPhone’lar arasındaki en büyük fark portre modu oldu. Bu mod, kamera uygulamasının nesne ile arka planı birbirinden ayırmasını ve arka planın bulanıklaştırılarak profesyonel fotoğraf kalitesinde sonuçlar elde edilmesini sağladı. 2018’ geldiğimizde ise işler biraz daha değişti.

Apple, hem küçük hem de büyük ekranlı iPhone modeline çift arka kamera ekledi. Ancak ‘uygun fiyatlı iPhone’ olarak adlandırılan iPhone XR, tek arka kamera ile idare etmek zorunda kaldı. Apple, iPhone XR’a bir portre modu ekledi ancak bu mod, yetersiz algoritma nedeni ile şu an için yalnızca insanları arka plandan ayırt edebiliyor.

Bir kamera uygulaması olan Halide, Apple kamerasının derinlik verilerine ulaşarak insan dışındaki nesnelerin de portre modunda çekilebilmesini mümkün kılıyor. Ancak iPhone XR tek arka kameraya sahip olduğundan portre modu, bir telefoto sensörle değil yazılım ile gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sonuçlar iPhone Xs kadar iyi olamayabiliyor.

Başta Google Pixel ve Samsung Galaxy telefonlar olmak üzere pek çok akıllı telefon üreticisi tek arka kamera ile portre modu sunuyor. Apple, yıllardır bu modu çift arka kamera ile sunduğundan tek kamerada portre modu konusunda yeterince tecrübeli olduğu söylenebilir. Ancak gelecek iOS güncellemelerinde iPhone XR’ın da nesneleri portre modu ile çekebilmesi mümkün olabilir.