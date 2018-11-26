Google Pixel 3 Lite Hakkında Bilinen Tüm Detaylar

Google bir yandan Apple ile yarışırken bir yandan da Pixel ailesine yeni üyeler ekliyor. Bu üyelerden en yenisi ise iPhone XR'a rakip olacak olan Google Pixel 3 Lite.

Bugün, Google Pixel 3 Lite’a dair bilgiler sızdırıldı. Google’ın bu cihazı muhtemelen iPhone XR segmentinde olacak. Yüksek değerli fakat düşük maliyetli olacak olan bu telefon aynı isme sahip akrabalarından daha güçlü olacak.

Söylentilere göre Google, Apple’ın iPhone XR ile yaptığını Pixel 3 Lite ile yapacak. Biraz daha düşük fiyatla yepyeni bir iPhone deneyimi sunan Apple’a karşılık olarak, daha bütçe dostu bir fiyatla üst segment bir kamera performansı sunacak.

Google Pixel 3 Lite’ın, 5.56 inç 2220x1080 piksel IPS LCD ekranla geleceği söylentiler arasında. Pixel 3 XL’dan küçük olacak olan bu yeni modelin ekranı, Pixel 3’ten ise büyük olacak. iPhone XR gibi olacak olan model, şirketin en iyi telefonlarından biri olacak.

Pixel 3 Lite, Qualcomm Snapdragon 670 işlemciyle gelecek. Büyük ölçekteki birçok uygulamayı kaldırabilecek olan işlemci, Pixel 3 XL’daki kadar güçlü değil tabii. 4GB RAM ve 32GB dahili depolama hafızasıyla geleceği tahmin edilen telefonun, harici microSD’ler ile hafızasının genişletilemeyeceği düşünülüyor. Diğer Pixel modelleri alüminyum ve cam gövde ile gelirken Lite modelin plastik gövdeyle geleceği söyleniyor.

Lite diğer Pixel modelleri gibi Android 9 Pie işletim sistemiyle gelecek ve sonraki sürümleri de alacak. Ayrıca Pixel’ler ile aynı kameraya sahip olacak. Farklı işlemcileri kullanan Google’ın bunu nasıl yaptığını görmek ise ilginç olacak.

Peki bu özellikler iPhone XR almak isteyen kullanıcıların akıllarını çeler mi? Muhtemelen hayır, tabii sadece güçlü bir kamera aramıyorlarsa. İnternet kullanımı için Chromebook yapmış olan Google sadece kamera kullanımı için bir cihaz yapmış olabilir mi?