iPhone XR, DxOmark Puanı ile Herkesi Şaşırtmayı Başardı

iPhone XR'ın tartışılan tek arka kamerasını inceleyen DxOmark, cihaza Galaxy S9+'tan daha fazla puan vererek tartışmalara bir anlamda nokta koydu.

Apple, Eylül ayında gerçekleştirdiği lansmanda premium modelleri ile birlikte ‘uygun fiyatlı’ olarak tanımladığı iPhone XR’ı da tüketicilerin beğenisine sundu. iPhone XR’ın özellikle Türkiye fiyatı ile pek de uygun fiyatlı olduğu söylenemez. Ancak gerek tasarımı, gerekse performansı ile premium modellerin çok da arkasında kalmadığı için Apple hayranlarının şu ana kadar en fazla ilgi gösterdiği model iPhone XR oldu.

iPhone XR, diğer iPhone modellerinin aksine tek arka kamera ile kutudan çıkıyor. Bu da tüketicilerin cihazın kamera performansı ile ilgili tereddütte kalmalarına neden oluyor. DxOmark, tüketicilerin bu endişesini gidermek için iPhone XR’ın kamerasını inceledi ve iPhone XR, DxOmark incelemesinde aldığı 101 puan ile tek arka kameranın da iyi bir fotoğraf deneyimi için yeterli olabileceğini ispatladı.

iPhone XR, DxOmark akıllı telefon listesinde Huawei P20’nin hemen gerisinde, Galaxy S9+ ve Xiaomi Mi 8’in ise biraz önünde yedinci sırada bulunuyor. Günümüz amiral gemilerinin üçlü arka kamera kurulumlarına yöneldiği şu dönemde iPhone XR’ın tek arka kamera ile 101 puan almayı başarması, Google’ın tek arka kameralı amiral gemisinde ısrar etmesinin ne kadar isabetli bir karar olduğunu gösteriyor.