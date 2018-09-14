iPhone 6s lansmanıyla birlikte 'devrimsel' bir yenilik olarak duyurulan, ancak neredeyse hiç kimsenin kullanmadığı 3D Touch özelliğinin ne kadar gereksiz olduğu iPhone XR ile ispatlanmış oldu.

Piyasadaki birçok önemli markanın, birçok amiral gemisinde hiç kimsenin haberdar olmadığı özellikler mevcut. Ancak bunların belki de hiçbiri iPhone 6s tanıtımından beri her iPhone'da yer alan, 3D Touch teknolojisi kadar masraflı ve gereksiz değildi.

Öncelikle 3D Touch teknolojisine tekrardan değinelim: Normalde, hemen her kapasitif ekranda basma ve basılı tutma hareketlerinin yanı sıra sürükleme ve farklı parmakları algılama teknolojisi bulunur. Apple'ın 3D Touch destekli ekranları ise basılı tuttuğunuz yerde uyguladığınız baskıyı da algılayabiliyordu. Böylece 'basmak' ve 'şiddetli basmak' iki farklı işlev sağlıyordu.

Bu özellik şaşalı bir yenilik olarak iPhone 6s tanıtımında yer almıştı:

Bir takım oyunlarda farklı deneyimlere sebebiyet vermesi (örneğin FPS'lerde hem sağ analoğu hem de ateş etme işlevini elinizi kaldırmadan kullanabiliyordunuz) dışında bu özellik hemen hemen hiç kimse tarafından kullanılmadı. Ancak 3D Touch özelliği, hiç kullanılmıyor olmasına rağmen iPhone'ların hem kozmetik olarak bir miktar daha kalın hem de teknolojik olarak daha pahalı olmasına sebebiyet veriyordu.

Ülkemizdeki fiyatıyla belki de bu değişimi yeterince hissetmiyor olacağız ancak iPhone XR hem zarifliği hem de fiyatıyla yurtdışında çok fazla ilgi çekecekse, bunda 3D Touch teknolojisinden vazgeçilmesinin etkisi büyük olacak.

Senelerdir hem müşterilerin hem de Apple'ın üstünde bir külfet olan bu özellik böylece tarihe karışmış oluyor. Büyük bir sürpriz olmazsa, uzunca bir süre hiçbir iPhone modelinde bu özelliğe rast geleceğimizi sanmıyoruz.