iPhone XR, Apple'ı Hayal Kırıklığına Uğratabilir

Apple hakkında duyduğumuz kötü haberlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu sefer de iPhone XR'lar hakkında yapılan bir pazar araştırması, Çin'de Apple'ın satışlarının düştüğünü gösteriyor.

Wall Street Journal, Apple'ın 2018 yılı uygun fiyatlı iPhone'unu “iPhone XR, Apple’ı zarara uğratan telefon” olarak anlattı. iPhone XR bazı problemler yaşasa da şimdilik Apple’ın en kötü telefonu demek için çok erken olabilir.

Çin’de satılan iPhone XR 6499 Yuan (yaklaşık 945 dolar veya 5000 TL) etiket fiyatıyla satılıyor. Çinli tüketiciler bu fiyatın çok yüksek olduğunu söylediler ki iPhone XR, iPhone Xs ve Xs Max’den %25 oranında daha uygun bir fiyatlandırmaya sahip.

iPhone XR ile, Face ID ve çift SIM kart gibi amiral gemisi özellikleri diğer amiral gemisi iPhone'lardan çok daha ucuza sunuluyor. WSJ, Apple’ın Çin’de gittikçe düşen pazar payını da bir grafikle göstererek, şirketin Çin pazarında Huawei ve Xiaomi gibi güçlü rakipleri olduğunu belirtti.

UBS tarafından yayınlanmış raporda, Apple’ın çok fazla XR modeli ürettiğine de dikkat çekildi. UBS analisti Tim Arcuri, tedarik verileri analiz edildiğinde, üretilen tüm iPhone’ların yaklaşık %45 inin iPhone XR olduğunu, bu oranın çok fazla olduğunu ve özellikle de Çin’deki tüketicilerin bunları almadığını belirtti.

Tim Cook, Apple yatırımcılarına gönderdiği bir mesajda Dolar’ın Yuan karşısında yükselmesiyle beraber kar marjlarını korumak için Çin’deki iPhone fiyatlarını yükselttiğini açıkladı.