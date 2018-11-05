iPhone XR, iPhone Xs Kadar Yüksek Performansa Sahip

12 Eylül'de tanıtılmasıyla kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen iPhone XR, iPhone Xs ile neredeyse aynı hatta daha iyi bir performansa sahip.

iPhone XR, iPhone Xs'de bulunan aynı A12 Bionic çipe sahip olması sebebiyle, iPhone XR'ın performansının iPhone Xs'e yakın olması beklenen bir şeydi. Ortaya çıkan benchmark sonuçlarıyla iPhone XR'ın iPhone Xs'e benzer bir performansa sahip olduğu doğrulandı.

iPhone XR, geçen sene tanıtılan kardeşi iPhone X'e göre; tek çekirdekte %13, çok çekirdekte ise %10 daha hızlı. GPU'da (Grafik İşlemci Arabirimi) ise iPhone XR, %40 gibi çok yüksek bir oranda daha hızlı çalışıyor. iPhone XR'ın GPU (Grafik İşlemci Arabirimi) testlerinde daha başarılı olmasının sebebi ise ekran çözünürlüğünün iPhone Xs ve Xs Max'e göre daha düşük olması.

iPhone XR, Xs ve Xs Max'in gücünü aldığı A12 Bionic çipinin GPU'su (Grafik İşlemci Arabirimi), iPhone XR'da görüntüyü; iPhone Xs'e göre %85, iPhone Xs Max'e göre %125 daha hızlı render ederek, daha yüksek FPS'i (saniyedeki kare sayısı) kullanıcılara sunuyor. iPhone XR'ın 1792x828, iPhone Xs'in 2436x1125 ve iPhone Xs Max'in 2688x1242 çözünürlüğünde ekrana sahip olması ise bunun başlıca sebebi.

iPhone 7 ve öncesi modellere sahip kullanıcıların iPhone XR'a geçmesi yüksek derecede tavsiye edilmekte zirâ oyun oynarken alacağınız FPS değeri neredeyse ikiye katlanmakta. iPhone XR aynı zamanda bu yıl içerisinde çıkan iPhone'lar arasında, ekran çözünürlüğünün düşük ve ekranının LCD (Xs ve Xs Max'deki OLED ekran, %10~15 oranında daha fazla güç tüketiyor) olması sebebiyle, bataryası en uzun ömürlü olan iPhone olma unvanını da taşıyor.

iPhone XR'ın iPhone Xs'den 250$, iPhone Xs Max'den 350$ ucuz olmasına rağmen daha iyi performansa sahip olması, kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilmesine sebep olacaktır.