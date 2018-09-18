iPhone XR’deki ‘R’ Harfinin Anlamına Yönelik Teori

Apple, 12 Eylül’de iPhone XR’ı duyurdu. Bir süredir S takılı cihazlara devam eden Apple, ilk defa ‘R’ takısını kullandı. Marka isimleri konusunda ser verip sır vermeyen dev şirket, bizi teorilerle baş başa bırakıyor. Peki R harfi gerçekte ne anlama geliyor?

Teknoloji dünyasına özgün olmayan bir teknik vardır. Eğer bir marka yaratıyorsanız, bazı soruları cevapsız bırakmanız gerekir. Bu da insanların sizin ya da markanızın hakkına daha çok düşünmelerini sağlar; Apple örneğinde olduğu gibi.

Açık söylemek gerekirse, Apple’ın geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone X modeline çoğu insan hala “on” ya da “ten” yerine “iks” demeyi tercih ediyor. Apple’ın bu konuda insanları ikna etmek gibi bir görünür çabası yok. Ayrıca yeni iPhone modellerinin isimlendirme sıkıntısına da buradaki yazımızda zaten değinmiştik. İnsanlar, X harfini göze simetrik ve hoş göründüğü için sevdiler. Şimdi de onun yanına “s”, “s Max” ve “R” ekleyen üç yeni model gördük.

S takılı modelleri iPhone 3GS’i gördüğümüz dönemden bu yana ne anlama geldiklerini biliyoruz. Bir önceki cihazın tasarım açısından değil, teknik açıdan geliştirildiği bu cihazlardaki S harfi “speed” yani “hız” anlamına geliyor.

Daring Fireball isimli teknoloji blogunun yazarlarından olan John Gruber, daha önce Apple’ın bir kez uyguladığı C takılı iPhone 5c’yi hatırlatıyor. Bu modeldeki “c” harfi, “colour” yani renk anlamındaydı. Hatırlarsanız iPhone 5c canlı renkleriyle ön plana çıkıyordu. Gruber’in bu teorileri Apple tarafından kesin bir dille kabul edilmedi. Ayrıca kendisinin iPhone XR üzerine de bir teorisi var.

Gruber, R harfinin iPhone XR’yi tanımlayabilecek herhangi bir kelimeyle geçerli olmadığı düşüncesinde. (Belki “rare” yani “nadir” olabilirdi, herhalde düşünemedi. Yazı sonunda bu konuya değiniyoruz.) Apple’ın markalama stratejileri konusunda çok titiz davranıp, hakim algıya oynadığını biliyoruz. Bu nedenle Gruber’a göre R harfinin alfabedeki yerine bakmak gerekiyor.

Bildiğiniz üzere R harfi, S harfinden hemen önce geliyor. Bu da bizi Apple’ın acımasızca algıya oynadığı gerçeğine sürüklüyor. iPhone XR, adıyla birlikte fiyatını ve ürün yelpazesindeki yerini belli eden bir isme sahip. Hiçbir zaman R, S’den daha sonra gelemez. Hep öncesinde ve ardındadır. Güzel teori.

Gruber belki bunu göremedi ama iPhone XR, öncelikli olarak Çin ve Hindistan gibi pazarlarda Apple’ın eriyen paylarını tekrar şaha kaldırmak için üretildi. Cihazın önceliği ucuza yüksek performanslı telefon arayan Asyalı dev kitleyi Apple’a çekmekti. Apple bu stratejiyi özel bir model üreterek ilk defa gerçekleştirdi. iPhone XR tüm dünyada satılacak olsa da Asya pazarı için son derece ender atılan bir adımın başrolünde. Yukarıda da söylediğimiz gibi R, belki de “nadir, ender” anlamına gelen “rare” kelimesinin kısaltılmış halidir. Tüm bunlara ek olarak iPhone XR da 5 model önceki 5c gibi renkli, yani yine ender rastlanan bir iPhone olayına sahip.

Her ne olursa olsun, Apple bu konuda bir açıklama yapmadan kesin bir yargıda bulunamayız. Apple ise böyle şeyleri açıklamak istemiyor. Bu sayede bizler teori üretiyor, sizler okuyorsunuz: Firma markayı akıllara kazıyor.