iPhone XR'ın İlk Resmi Reklamı Yayınlandı

iPhone XR bu gece ön siparişe açılıyor ve Apple, cihazın ilk resmi reklamını ön siparişlerin başlamasından hemen önce yayınladı.

Oldukça renkli seçeneklere sahip iPhone XR, bu sene tanıtılan iPhone'lar arasındaki bütçe modeliydi. Beklenen o ki iPhone XR, Apple'ın 2018 yılındaki en popüler ve en çok satan cihazı olacak. En son model renkli iPhone olan iPhone 5c'nin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra çıkan iPhone XR, oldukça yol kat etmiş gözüküyor.

iPhone XR'ın ilk resmi açılış reklamını yayınlayan Apple Japonya, iPhone XR'ın reklamını YouTube kanalında paylaştı ancak video (şimdilik bilinmeyen bir sebeple) Apple Japan kanalından silindi. iPhone XR'ın ilk resmi açılış reklamı ise yukarıdaki video idi.

Apple, lansman öncesinde "108 Saniyede Apple Gelişmeleri" isimli videoyu paylaşmış ve iPhone XR'ın da bir nevi reklamını yapmıştı. iPhone XR'ın bu gece başlayacak ön siparişine dair detaylardan bahsettiğimiz haberimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.