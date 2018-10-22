iPhone XR'ın Onarım Ücreti iPhone X ve Xs'ten Daha Ucuz

Apple'ın en son modellerinden olan iPhone XR'ı almayı planlıyorsanız sizin için güzel bir haberimiz var.

Apple'ın geçtiğimiz Eylül ayında yapmış olduğu lansman ile tanıttığı bütçe telefonu iPhone XR, hem sahip olduğu özelliklerle hem de kırmızı, sarı, beyaz, mercan, siyah ve mavi olmak üzere toplam 6 çeşit renk seçeneğiyle kullanıcıları büyülüyor. Apple ise bugün, iPhone XR'ın tamir/onarım ücretlerini açıkladı.

Apple'ın açıkladığı rakamlar, iPhone X ve iPhone Xs ile kıyaslandığında oldukça makul duruyor. Ancak iPhone XR'ın onarım bedeli, eğer cihaz ekranın kırık/çatlak olması dışında bir hasara sahipse, hâlâ dudak uçuklatıyor. Bunun sebebiyse diğer türden onarımların, cihazın kasasının, arka camının ve içerideki neredeyse bütün parçaların çıkarılmasını gerektirmesi.

iPhone XR'ınızın ekranında bir hasar oluşursa sadece 199$ ödemeniz gerekmekte - ki ekran onarımı için makul seviyede bir fiyat -. iPhone X'da ise bu işlem 279$ ve iPhone Xs'de bu ücret 549$ tutmakta. Eğer iPhone XR'ınızda herhangi başka bir sorun oluşursa bunun onarımı için 399$ ödemeniz gerekmekte. iPhone XR'ın onarım fiyatı iPhone 8 ile neredeyse aynı. Bunun sebebinin iki cihazda da bulunan LCD ekran olduğunu düşünmekteyiz.