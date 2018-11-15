iPhone XR, artık SIM kilitsiz olarak Apple Store'lardan satın alınabilecek.

Apple’ın 2018 serisi iPhone’larının ucuz üyesi iPhone XR’ın SIM kilitsiz modeli Apple Store’lara gelmiş bulunuyor. Genellikle yurt dışından telefon alanların olmazsa olmazı özellik, yurt dışından iPhone XR almak isteyenleri fazlasıyla mutlu etti.

Türkiye’de satışı henüz olmasa da iPhone XR yurt dışında fazla beğeni toplayamadı. Geç gelmesinden ya da çift kamera gibi eksiklerinden şikâyet edilse de fiyat performans olarak artı yönlerinin olduğunu söylemekte de yarar var.

Aynı seride çıkan iPhone Xs ve Xs Max ile aralarında 250-350 dolar fark olan cihaz 2018 serisinden iPhone almak isteyen Türk kullanıcıların tercihi olacak gibi görünüyor. Belki 250 dolar Amerika’daki kullanıcılar için çok büyük bir meblağ değil ancak TL’ye çevirdiğinizde 1.340 TL civarında bir fiyat farkı ortaya çıkıyor.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda iPhone XR’ın SIM kilitsiz bir şekilde satışa sunulması Amerika’daki kullanıcılardan çok Amerika dışındaki kullanıcıların işine yarayacağa benziyor.