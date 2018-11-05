Bütçe cihazı olarak tanıtılan iPhone XR'ın, iPhone Xs ile neredeyse aynı performansa sahip olması sayesinde satışlarında patlama yaşanması bekleniyordu, ancak işler beklendiği gibi gitmiyor.

Ekim ayında satışa sunulan iPhone XR, iPhone Xs'den 250 dolar ucuz olmasına rağmen aynı performansı vermesiyle kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü. Apple'ın 12 Eylül'de gerçekleştirdiği lansman ile duyurduğu iPhone Xs ve Xs Max modelleri, sundukları performans, çift kamera, tasarım ve OLED ekran ile en üst düzey cihazlar arasında kendilerine yer bulurken, satış fiyatlarıyla dudak uçuklatıyorlar.

iPhone XR; Face ID, A12 Bionic çip ve kamera gibi donanımlarıyla, neredeyse iPhone Xs ile birebir özelliklere sahip. Aynı zamanda, iPhone Xs'den 250 dolar daha ucuz olması ve çok çeşitli renk seçeneklerine sahip olması, iPhone XR'ı kullanıcılar arasında diğer iPhone'lardan daha alınabilir hale getirmekte. Bunlara karşın Apple'ın, iPhone XR'ın üretim bandı sayısında küçültmeye gittiği gelen bilgiler arasında.

Apple, iPhone XR için hazırladığı 60 üretim bandından halihazırda sadece 45'ini kullanmakta. Şu anlık bu üretim bandı sayısının yeterli olduğunu belirten yetkililer, ihtiyaç olduğu halde diğer bantlarda da üretimin başlayacağını aktardı. Ancak gelen son satış raporlarına göre şu an böyle bir ihtiyaç bulunmuyor. Aynı zamanda, 2017 yılında çıkan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'a olan talebin artmasıyla Apple, 20 metrelik olan iPhone 8 ve 8 Plus'ın üretim bandını 25 metreye çıkarmış durumda.