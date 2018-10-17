iPhone XR'ın Çerçeveleri iPhone Xs Max'ten %27.5 Daha Kalın

Huawei'nin Mate 20 Pro lansmanında verdiği bilgiye göre Apple'ın uygun fiyatlı modeli iPhone XR, premium model iPhone Xs Max ile aynı tasarıma sahip olsa da %27.5 daha kalın ekran çerçevelerine sahip.

Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği lansman etkinliği ile birlikte premium akıllı telefonları iPhone Xs ve Xs Max’e ek olarak uygun fiyatlı telefonu iPhone XR’ı tüketicilerin beğenisine sunmuştu. iPhone XR’ı görenler, cihazın iPhone Xs’e göre daha kalın çerçevelere ve daha büyük bir çentiğe sahip olduğunu hemen fark etmişti. Ancak tam olarak ne kadar büyük olduğunu öğrenmek için Huawei’nin Mate 20 lansmanını beklemek zorunda kaldık.

Mate 20 Pro’nun ne denli bir tasarım harikası olduğunu göstermek isteyen Huawei, bir Mate 20 Pro, bir iPhone Xs Max ve bir iPhone XR’ı ekrana yansıtarak çerçeve kalınlıklarını ve çentik boyutlarını karşılaştırdı. Huawei’nin açıklamasına göre iPhone Xs Max, 4mm çerçeve kalınlığına sahipken iPhone XR’da 5.1mm çerçeve bulunuyor. Ayrıca iPhone Xs Max’te çentik genişliği 34.5mm, iPhone XR’da ise 35.1mm çentik bulunuyor.

Değerler oldukça küçük olduğundan aradaki fark da ‘küçük’ görünebilir. Ancak oran/orantı yaptığımızda iPhone XR’ın iPhone Xs Max’ten %27.5 daha kalın çerçevelere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabi iki cihaz arasındaki fiyat farkını düşünürsek bu fark o kadar da önemli olmuyor. Bu arada Huawei, Mate 20 Pro ile yalnızca 2.1mm ekran çerçeveleri sunuyor. Yani iPhone Xs Max’in neredeyse yarısı kadar. Tabi kavisli ekranın bunda payı olmadığını söyleyemeyiz.