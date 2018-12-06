iPhone XR'ın Uygun Fiyatlı(!) Şeffaf Kılıf Fiyatı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, geçtiğimiz günlerde 2018 model iPhone’ların Türkiye fiyatını resmi olarak açıkladı. Şu ana kadar Türkiye’de satışa sunulmuş en pahalı akıllı telefonlar olarak kayda geçen iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR’ın Apple markalı resmi aksesuarlarının da fiyatları belli olmaya başladı.
Apple’ın resmi web sitesinde yazan fiyatlara göre ‘uygun fiyatlı iPhone’ olarak tanımlanan iPhone XR’ın şeffaf kılıfı 299 TL fiyat etiketine sahip olacak. Evet, Galaxy Note9’dan daha pahalı olan ‘uygun fiyatlı’ iPhone’un en gösterişsiz ve dayanıksız kılıflarından biri olan şeffaf kılıf, neredeyse çeyrek asgari ücret fiyatına satışa sunulacak.
Ancak diğer 2018 model iPhone kılıflarının da çok uygun fiyatlı olduğu söylenemez. 12 farklı renk seçeneği ile satışa sunulan iPhone Xs Max silikon kılıfın Türkiye fiyatı 299 TL olarak belirlenirken, iPhone Xs’in deri kılıfları 379 TL’den satışa sunuluyor. Bu arada hala bilmiyorsanız aşağıdaki listeden 2018 model iPhone’ların Türkiye fiyatını inceleyebilirsiniz.
- iPhone XR 64 GB: 7 bin 399 TL
- iPhone XR 128 GB: 7 bin 799 TL
- IPhone XR 512 GB: 8 bin 699 TL
- iPhone XS 64 GB: 9 bin 899 TL
- iPhone XS 256 GB: 11 bin 199 TL
- iPhone XS 512 GB: 13 bin 99 TL
- iPhone XS Max 64 GB: 10 bin 799 TL
- iPhone XS Max 256 GB: 12 bin 99 TL
- iPhone XS Max 512 GB: 13 bin 999 TL