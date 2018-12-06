iPhone XR'ın Uygun Fiyatlı(!) Şeffaf Kılıf Fiyatı

iPhone XR, küresel pazarda uygun fiyatlı iPhone modeli olarak tanımlansa da ülkemizde pek de uygun bir fiyatla satışa sunulmadı. Dahası, cihazın en basit kılıfları dahi tüketicileri akıllı telefondan soğutacak seviyede.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, geçtiğimiz günlerde 2018 model iPhone’ların Türkiye fiyatını resmi olarak açıkladı. Şu ana kadar Türkiye’de satışa sunulmuş en pahalı akıllı telefonlar olarak kayda geçen iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR’ın Apple markalı resmi aksesuarlarının da fiyatları belli olmaya başladı.

Apple’ın resmi web sitesinde yazan fiyatlara göre ‘uygun fiyatlı iPhone’ olarak tanımlanan iPhone XR’ın şeffaf kılıfı 299 TL fiyat etiketine sahip olacak. Evet, Galaxy Note9’dan daha pahalı olan ‘uygun fiyatlı’ iPhone’un en gösterişsiz ve dayanıksız kılıflarından biri olan şeffaf kılıf, neredeyse çeyrek asgari ücret fiyatına satışa sunulacak.

Ancak diğer 2018 model iPhone kılıflarının da çok uygun fiyatlı olduğu söylenemez. 12 farklı renk seçeneği ile satışa sunulan iPhone Xs Max silikon kılıfın Türkiye fiyatı 299 TL olarak belirlenirken, iPhone Xs’in deri kılıfları 379 TL’den satışa sunuluyor. Bu arada hala bilmiyorsanız aşağıdaki listeden 2018 model iPhone’ların Türkiye fiyatını inceleyebilirsiniz.