iPhone XR Yarından İtibaren Ön Siparişe Açılıyor

ABD'de bugünü yarına bağlayan gece iPhone XR ön siparişleri açılıyor; dağıtımlar ise bir hafta sonra, 26 Ekim'de başlayacak. Abartmadan söyleyecek olursak iPhone XR, Apple'ın yeni bir satış rekoru kırmasını sağlayabilir.

Bazı analistler, Apple'ın 2018'in sonundaki tatil döneminde sadece iPhone XR'dan 38 milyon adet satabileceği görüşünde. Bu ise Apple'ı yeni bir rekor kırmasını sağlayabilir.

iPhone XR'ı bu kadar cazip kılan şey ise piyasanın "normallerine" nazaran daha makul bir fiyatla nispeten yeni bir tasarım anlayışı sunması. Her ne kadar bu tasarım geçtiğimiz senenin iPhone X'u ile beraber çıkmış olsa da telefonun fiyatı en düşük 999 dolardan başlıyordu. iPhone XR'ın fiyatı ise 749 dolar ile çok daha ucuz. Ancak kullanıcılar bu daha az fiyata karşılık birkaç şeyden feragat etmek durumunda.

iPhone XR'da OLED bir ekran yerine LCD ekran bulunacak. 3D Touch desteği ise telefonda kendisine yer bulmayacak. Diğer ufak tefek değişiklikler ise çerçevenin paslanmaz çelik yerine alüminyumdan imal edilmesi ve biraz daha yavaş 4.5G hızları.

iPhone XR, ABD'de daha ön siparişe açılmamışken Apple, telefon incelemeleri üzerindeki ambargoyu kaldırdı. Eğer telefonu alma gibi bir niyetiniz varsa, öncelikle yayınlanan incelemeleri izlemenizi ve daha doğru fikirler elde etmenizi öneriyoruz. Telefon Türkiye'ye geldiğinde (veya daha önce) YouTube kanalımızda bizim incelememizi de bulabileceksiniz.