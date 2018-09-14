iPhone Xs, AnTuTu'da Aldığı Puanla Rekor Kırdı

iPhone Xs'in AnTuTu sonucu ortaya çıktı. 363 bin puan almayı başaran iPhone Xs, Android rakiplerine çok ciddi bir fark attı ve erişilmesi güç bir rekor kırdı.

Apple, yeni iPhone’lar ile birlikte yeni işlemcisi A12’yi de tanıttı. 7nm süreci ile üretilen Apple A12 işlemcisi, daha yüksek performans ve daha iyi verimlilik vadediyor. Apple, lansman sırasında yeni iPhone’ların RAM kapasitelerinden bahsetmedi fakat Geekbench ve AnTuTu testleri, RAM kapasitelerini ortaya çıkardı.

Ortaya çıkan iPhone Xs AnTuTu sonuçları, Apple’ın yeni işlemcisi ile inanılmaz bir performans sunacağını gösteriyor. CPU, GPU, UX ve AnTuTu bellek testlerinde sırası ile 133 bin 561, 150 bin 931, 66 bin 474 ve 12 bin 559 puan almayı başaran iPhone Xs, toplamda 363.525 puan alarak erişilmesi güç bir performansa imza atıyor.

Sentetik testlerin günlük performansı ne kadar yansıttığı daima tartışılmıştır. Fakat Snapdragon 845’li Android amiral gemilerinin 290 bin seviyelerinde puan elde ettiklerini düşünürsek Apple’ın çok ciddi bir performans üstünlüğü sağladığını söyleyebiliriz. Apple’ın bu ciddi performans artışında A12 işlemcisinin 7nm mimarisine sahip olması büyük önem taşıyor. Bu nedenle Huawei’nin yeni Kirin 980 işlemcisinin de çok ciddi performans sunması beklenebilir.