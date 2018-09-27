Türkiye fiyatıyla muhtemelen dudak uçuklatacak olan iPhone Xs, John Galliano defilesinde kelimenin tam anlamıyla ele ayağa düştü.

John Galliano, lüks moda evi Maison Margiela'da çalışmalarına devam ediyor. Yeni hazır giyim koleksiyonunun defilesini düzenleyen Galliano; kimilerine sanatsal, kimilerine de saçma sapan gelecek bir kreasyona imza attı. Galliano, iPhone'u ayakkabı ve çantalara yerleştirdiği tutamaklarla aksesuar haline getirdi.

Maison Margiela İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonunda, 'siber dünyaya felsefi bir yaklaşım tarzı' hedefiyle yola çıkan Galliano, hem iPhone Xs hem de iPad'leri bu şekilde kullanmasının nedenini, bizi her zaman izleyen bir göz veya cihaz olduğunu ve bunlara karşı tedbirli olmamız gerektiği gibi 'garip' bir biçimde tanımlıyor.

Daha önce de teknoljik ürünleri defilelerinde sıkça kullanan modacı, bu kez işin dozajını biraz artırmışa benziyor. Her yanımızın GoPro'lar, VR gözlükleri ve selfie çubuklarıyla donatıldığını düşünürsek, Galliano'nun yeni hamlesinin ne olacağı da büyük merak konusu.