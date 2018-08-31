Yeni iPhone'larda Yer Alacak Duvar Kağıdı - İndir

Yeni ortaya çıkan bir görsel, Apple'ın 2018 model iPhone'larda hangi duvar kağıdı görselini kullanacağını ortaya çıkarmış oldu.

Dünyanın en büyük teknoloji markalarından biri olan Apple, 2018 model iPhone’ları 12 Eylül’de Steve Jobs Theater’da düzenleyeceği lansman etkinliği ile birlikte tanıtacağını duyurdu. Apple’ın bu duyurusunun hemen ardından OLED ekranlı iki yeni iPhone olan iPhone XS ve iPhone XS+ modellerine ait bir görsel çevrimiçi olarak paylaşıldı.

Söz konusu görsel, karanlık ve koyu renkli yapısı nedeniyle iPhone’ların tasarım detayları hakkında hatırı sayılır bir bilgi vermiyor. Ancak Apple’ın, yeni iPhone modellerinde iPhone X’un soyut arka plan görselinin aksine daha nesnel bir arka plan kullanacağını görebiliyoruz. Zira görsele göre yeni iPhone’ların arka planında Jüpiter’e benzer bir fotoğraf yer alıyor.

Apple’ın arka plan fotoğrafı seçerken son derece dikkatli davrandığını söyleyebiliriz. Zira Jüpiter benzeri nesne, arka plan görselinin renkli bir hava katmasını sağlarken nesnenin ekranın yarısında yer alması, çentiğin siyah arka planın içinde kalmasını ve göze batmamasını sağlıyor. Yeni iPhone arka plan görselini indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.