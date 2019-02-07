iPhone Xs Hangi Ülkelerde Ne Kadara Satılıyor?

Apple, Türkiye'de iPhone fiyatlarını indireceğini açıkladı. Peki iPhone'ların Türkiye fiyatı gerçekten pahalı mı?

Apple’ın Türkiye ve Çin’de iPhone fiyatlarında indirime gitmesi, dünya teknoloji ve ekonomi basınında kendine yer buldu. Finansal anlamda ciddi bir düşüş yaşayan Apple’ın Türkiye, Çin gibi önemli pazarlarda fiyat indirimine gitmesi, Cupertino merkezli şirketin kar marjını kısıp tüketiciyi kendine çekmek istediği şeklinde yorumlandı.

Apple Türkiye’nin resmi web sitesine göre 2018 model iPhone’ların standart modeli olarak kabul edilen iPhone Xs, 9.899 TL başlangıç fiyatına sahip. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum göz önüne alındığında 2019 model iPhone’ların servet değerinde olduğunu söylemek mümkün.

Türkiye’deki iPhone fiyatlarına pahalı diyebilmemiz için öncelikle yurt dışındaki iPhone fiyatları ile karşılaştırmamız gerekiyor. Apple’ın anavatanı olan Birleşik Devletler, şaşırtıcı olmayan bir şekilde iPhone Xs’in en uygun fiyatlı satıldığı ülke. Peki diğer ülkelerde iPhone Xs fiyatları ne durumda?

Amerika Birleşik Devletleri - 999 dolar

Japonya - 1032 dolar

Kanada - 1040 dolar

Hong Kong - 1096 dolar

Birleşik Arap Emirlikleri - 1152 dolar

Avustralya - 1166 dolar

İsviçre - 1206 dolar

Malezya - 1217 dolar

Singapur - 1219 dolar

Güney Kore - 1226 dolar

Lüksemburg - 1280 dolar

Meksika - 1288 dolar

Çin - 1292 dolar

Filipinler - 1296 dolar

Yeni Zelanda - 1299 dolar

İngiltere - 1313 dolar

Avusturya - 1314 dolar

Almanya - 1314 dolar

Fransa - 1320 dolar

İspanya - 1325 dolar

Hollanda - 1325 dolar

İrlanda - 1348 dolar

Portekiz - 1348 dolar

Norveç - 1352 dolar

Rusya - 1352 dolar