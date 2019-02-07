iPhone Xs Hangi Ülkelerde Ne Kadara Satılıyor?

Apple’ın Türkiye ve Çin’de iPhone fiyatlarında indirime gitmesi, dünya teknoloji ve ekonomi basınında kendine yer buldu. Finansal anlamda ciddi bir düşüş yaşayan Apple’ın Türkiye, Çin gibi önemli pazarlarda fiyat indirimine gitmesi, Cupertino merkezli şirketin kar marjını kısıp tüketiciyi kendine çekmek istediği şeklinde yorumlandı.
Apple Türkiye’nin resmi web sitesine göre 2018 model iPhone’ların standart modeli olarak kabul edilen iPhone Xs, 9.899 TL başlangıç fiyatına sahip. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum göz önüne alındığında 2019 model iPhone’ların servet değerinde olduğunu söylemek mümkün.
Türkiye’deki iPhone fiyatlarına pahalı diyebilmemiz için öncelikle yurt dışındaki iPhone fiyatları ile karşılaştırmamız gerekiyor. Apple’ın anavatanı olan Birleşik Devletler, şaşırtıcı olmayan bir şekilde iPhone Xs’in en uygun fiyatlı satıldığı ülke. Peki diğer ülkelerde iPhone Xs fiyatları ne durumda?
Apple, Fransa'ya 500 Milyon Euro Vergi Ödeyecek
- Amerika Birleşik Devletleri - 999 dolar
- Japonya - 1032 dolar
- Kanada - 1040 dolar
- Hong Kong - 1096 dolar
- Birleşik Arap Emirlikleri - 1152 dolar
- Avustralya - 1166 dolar
- İsviçre - 1206 dolar
- Malezya - 1217 dolar
- Singapur - 1219 dolar
- Güney Kore - 1226 dolar
- Lüksemburg - 1280 dolar
- Meksika - 1288 dolar
- Çin - 1292 dolar
- Filipinler - 1296 dolar
- Yeni Zelanda - 1299 dolar
- İngiltere - 1313 dolar
- Avusturya - 1314 dolar
- Almanya - 1314 dolar
- Fransa - 1320 dolar
- İspanya - 1325 dolar
- Hollanda - 1325 dolar
- İrlanda - 1348 dolar
- Portekiz - 1348 dolar
- Norveç - 1352 dolar
- Rusya - 1352 dolar
- İtalya - 1359 dolar
- Danimarka - 1363 dolar
- İsveç - 1412 dolar
- Türkiye - 1860 dolar
- Brezilya - 1950 dolar