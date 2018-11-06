iPad Pro 2018, AnTuTu'da Kırılmadık Rekor Bırakmadı

AnTuTu'da hemen her kategoride rekor kıran iPad Pro 2018, A12X işlemcisinin A12 işlemcisine göre özellikle grafik konusunda ne kadar üstün bir performans gösterdiğini kanıtladı.

Apple’ın yeni iPad Pro’yu tanıtması ile birlikte cihazın sentetik test sonuçları da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Apple, lansman sırasında 2018 model iPad Pro’da iPhone Xs’te yer alan A12 işlemcisinin gelişmiş bir versiyonu olan A12X’in kullanıldığını ve bu işlemcinin çok daha yüksek performans gösterdiğini zaten belirtmişti. Ancak AnTuTu’ya göre bu performans farkı, tahmin ettiğimizden çok daha fazla olacak.

AnTuTu, A12X işlemcisi ile güçlendirilen 11 inçlik iPad Pro 2018’i İşlemci (CPU), GPU, Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Bellek olmak üzere dört farklı kategoride değerlendiriyor. CPU performansında A12’li iPhone Xs 131 bin puan alırken A12X’li iPad Pro 159 bin puanı görmeyi başardı. Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Bellek konularında da benzer bir puan artışı olduğunu söylemek mümkün.

Ancak konu GPU performansına geldiğinde A12X yumruğunu masaya vurmayı biliyor. A12’li iPhone Xs, GPU performansıyla 153 bin puan alırken A12X’li iPad Pro 2018, A12’yi ikiye katlayarak 315 bin puan almayı başarıyor. Toplam skora baktığımızda ise iPad Pro 2018’in aldığı 557,679 puan ile AnTuTu rekoru kırdığını ve A12’li iPhone Xs’e göre neredeyse %50 daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz.