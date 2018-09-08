iPhone XS ile Gelecek 2. Nesil Face ID Hakkında Beklentiler

Face ID şu an maalesef 'mükemmel' çalışmıyor. Yeni iPhone ve iPad modelleriyle beraber hayatımıza girecek olan ikinci nesil Face ID ise işleri değiştirebilir.

iPhone X'da bulunan Face ID teknolojisi, yeni bir teknoloji olmamasına rağmen diğer Android üreticilerinin de cihazlarına yüz tanıma sistemi eklemesine sebep oldu. Çeşitli üreticilerin kullandığı teknolojiler zaman zaman farklılık gösterse de şu an için en güvenli ve en hızlı taramayı iPhone X'da bulunan Face ID sensörleri gerçekleştirebiliyor. Ancak bu yeterli değil.

Hiç kimse tarafından 'mükemmel' olarak görülmeyen bu teknoloji, geliştirilmeye çok açık. Yeni cihazlarında -Android üreticilerinin aksine- ekrana gömülü parmak izi okuyucu gibi bir teknoloji kullanmayacak olan Apple, Face ID teknolojisini bir üst seviyeye taşıyacak.

İşte üç yeni iPhone modeli ve iki yeni iPad Pro modelinde görmeyi beklediğimiz Face ID 2 için beklenen iyileştirmeler:

Daha yüksek hız

Apple'ın 2015 yılında iPhone 6S ile beraber tanıttığı Touch ID 2, birinci nesil Touch ID'ye göre çok daha hızlıydı. Günümüz itibariyle zaman zaman yavaş kalabilen Face ID, yeni nesil ile birlikte muhtemelen daha hızlı çalışacak.

Çoklu yüz desteği

5 farklı parmak izine kadar destek sunan Touch ID'nin aksine Face ID, sadece tek bir kişinin yüzünü kaydedebiliyor. Bu, kişisel bir deneyim için iyi görünse de kimi zaman can sıkıcı olabiliyor.

Daha geniş açıdan yüz tanıma

Face ID'nin infrared özellikli TrueDepth kamerası, yüzünüzü farklı açılardan algılayabiliyor. Yeni iPhone ve iPad'ler Face ID 2 ile beraber daha geniş açılardan algılama imkanına kavuşacak.

Daha yakın mesafeden yüz tanıma

iPhone X'da bulunan Face ID, kol mesafesi kadar uzunlukta çalışmak üzere geliştirilmiş durumda. Telefonunuzu yüzünüze yakın tuttuğunuzda algılama ihtimali azalan Face ID, ikinci nesille beraber bu sorunu da çözecek.

İkinci nesil Face ID teknolojisi, Apple'ın 12 Eylül tarihinde tanıtacağı cihazların en önemli özelliklerinden biri olacak gibi görünüyor. Xiaomi Mi 8 Explorer Edition'da da gördüğümüz üç boyutlu yüz tanımanın ardından Apple, bu teknolojisi hangi yönde geliştirecek; hep beraber göreceğiz.