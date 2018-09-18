Apple’ın 12 Eylül’de tanıttığı yeni amiral gemisi iPhone Xs fiyatıyla cep yaksa da fotoğraf konusunda oldukça iddialı. Cihazın arkasında bulunan çift kamera sensörü, A12 Bionic yongasındaki yapay zeka işlemcisiyle harika bir ekip oldu. Öyle ki DSLR kameralar, sıradan kullanıcılar için artık çok büyük bir yük haline geldi.

Apple geçtiğimiz hafta iPhone XR, iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerini görücüye çıkardı. iPhone XR, diğer cihazlara göre düşük fiyat bandına sahip olsa da kullanıcıların çift arka kamera sensöründen fedakarlık yapmalarını bekliyor. Yani Apple, iyi bir fotoğrafçılık deneyimi için iPhone Xs ve Xs Max’i ön plana çıkartıyor.

Türkiye’de iPhone XR ve iPhone Xs arasındaki fiyat farkı belki de 3 bin TL’yi aşacak. Bu fiyat farkına bile çok iyi telefonlar alabiliyor olmak son derece ironik bir durum. Her şeye rağmen Apple, günümüzün en iyi kamera deneyimini sunmak için çok çalışmışa benziyor. iPhone Xr, iPhone Xs’in satışlarını düşürür mü bilinmez, ancak iPhone Xs DSLR fotoğraf makinelerinin satışını kesinlikle etkileyecektir.

Seyahat fotoğrafçısı Austin Mann, iPhone Xs’in örnek görüntülerini çekip Flickr sayfasında yayınladı. Tüm fotoğraflar, iPhone Xs’in standart şartlar altında neler başardığını göstermek üzerine kurgulandı.

Zanzibar'da iPhone Xs ile çekilmiş 10 doğal kare: