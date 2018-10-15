Yeni nesil iPhone'larda yer alan portre modu özelliklerini eski cihazlarınızda da kullanmanızı sağlayan bir uygulamayla karşınızdayız.

iPhone 7 Plus, 8 Plus veya X gibi cihazlar çift kamerayla geliyor; ancak son çıkan iPhone'lardaki bokeh özelliklerine sahip değiller. iPhone Xs serisi ile beraber gelen yeni nesil portre özelliklerini üçüncü parti bir uygulama yardımıyla bu cihazlara da getirmek mümkün.

Bu yıl tanıtılan iPhone XR, Xs ve Xs Max modelleri portre modunda çekilen fotoğrafların bulanıklık seviyesini ayarlama özelliğiyle geldi. Bazı Android cihazlarda zaten bulunsa da iPhone için önemli bir yenilik olan bu özellik, yeni nesil iPhone'ların 'Fotoğraflar' uygulaması üzerinden kullanılabilir durumda.

Ancak bu özellik için ülkemizde fiyatları 10 bin liraları aşacak olan yeni iPhone'ları almanıza hiç gerek yok. Focos adlı uygulama sayesinde eski nesil iPhone'larınızda da benzer özelliklere kavuşabilirsiniz.

Uygulamayı ilk açtığınızda tutorial ekranıyla karşılaşacaksınız. Genel kullanımı bu şekilde öğrenebileceğiniz uygulama, diyafram seviyesini sonradan ayarlamanızı (yazılımsal olarak) sağlıyor. Uygulamanın en dikkat çeken özelliği bu olsa da portre modu ve bokeh efektleri hakkında çeşitli ayarlamalar yapmanıza da olanak sağlıyor. Focos, ücretsiz olarak indirilebilir olsa da uygulama içi satın alımlar da bulunduğunu söylemekte fayda var.