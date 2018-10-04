iPhone Xs’in Kamerası, iPhone X'dan Ne Kadar Farklı?

iPhone X ve iPhone Xs'in kameralarını sizler için karşılaştırdık.

iPhone Xs ve iPhone Xs Max’in kameraları kağıt üzerinde iPhone X’dan çok da farklı görünmeseler de Smart HDR ve A12 Bionic işlemci ile dağlar kadar fark oluşturabiliyor. Bu durumun kanıtı niteliğindeki habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Öncelikle iPhone Xs ve Xs Max’te bulunan Smart HDR özelliğinin ne olduğunu açıklamaya çalışalım: iPhone Xs ve Xs Max’in kameralarında bulunan bir özellik olan Smart HDR’ı basitçe anlatmak gerekirse, siz deklanşöre basmadan saniyeler öncesinde ve saniyeler sonrasında fotoğraflar çekip bunların içindeki en iyi fotoğrafları birleştiriyor. Bu da bir fotoğrafta hem parlak gökyüzünü hem de karanlık binaları görebileceğiniz anlamına geliyor.

Karşılaştırma yapabileceğiniz fotoğrafları sizin için aşağıda derledik. Soldaki fotoğraflar iPhone Xs’e, sağdaki fotoğraflar ise iPhone X’a ait.

Güçlü Işık

Düşük Işık

Yemek

Portre Modu