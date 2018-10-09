iPhone XS'in kamerasının iyi olduğunu biliyoruz, peki ne kadar iyi? Film yapımcısı Ed Gregory, bu sorunun cevabını aramış.

iPhone XS'in geliştirilmiş kamerası, Apple'ın en çok üzerinde durduğu özelliklerin başında geliyordu. Herkesi memnun edememiş olsa da, DxOMark'ın ve diğer sitelerin yaptığı testlerde kamera oldukça başarılı sonuçlar vermiş ve test ekiplerini etkilemeyi başarmıştı.

Yine de, iPhone XS kamerasını 10 bin dolarlık bir sinema kamerasıyla karşılaştırmak, pek de adil görünmüyor. Bu testi gerçekleştiren bir film yapımcısına göreyse durum pek de öyle değil.

Telefonuyla çektiği videolardaki kaliteyi görünce bir test yapmaya karar veren Ed Gregory, kameranın ne kadar iyi olduğunu test etmek istemiş.

"Birkaç hafta önce yeni iPhone XS Max'i aldım ve bir fotoğrafçı / film yapımcısı olarak ilk işim kamera uygulamasını açmak oldu. İtiraf etmeliyim ki gerçekten şok oldum. Sonraki günlerde birkaç video çektim ve kendimi videoları izlerken buldum. Daha sonra C200 ile çektiğim bir videoyu izledim ve dürüst olmak gerekirse, hangisini daha çok beğendiğimi bilemedim. O zaman onları bir teste tutmam gerekiyordu."

Gregory ticari çekimler için bir Canon C200 kullanıyordu ve karşılaştırmanın adil olması için cihaza, iPhone lensi ile benzer özelliklerde çekim yapmasını sağlayacak Sigma Art 18-35/1.8 mercek taktı.

"iPhone XS'i C200'ün tepesine taktım ve ikisini birlikte bir DJI Ronin-S'in üstüne yerleştirdim (Bunu dengelemeyi gerçekten başarabildiğime inanamıyorum). Ne elde edeceğimi görmek için bir saat boyunca çekim yaptım."

Söylediğine göre en büyük farklılık, iPhone XS kamera görüntülerinin kullanmaya neredeyse hazır olmasıydı.

"Stüdyoma döndüğümde (In Color Studios) görüntüleri bir araya getirip renk düzenlemesine soktum. RAW çekim yapmanın eğlencelerinden birisi olan renk düzenlemesi iPhone görüntüsünde neredeyse hiç zorluk çıkartmazken, C200 görüntüsü için oldukça ağır oldu."

Dinamik mesafesi de C200'e yakın çıktı.

"Dinamik mesafesi süper etkileyici. Güneşteki kısımların parlamalarını korurken gölgedeki detayları da korumayı başardı. Burada çılgın bir çoklu pozlama işlemi gerçekleştirildi. Bunun avcunuzun içinde, gerçek zamanlı olarak yapıldığını göz önüne alınınca sonuç çok etkileyici. "

Büyük eksisi ise, otomatik düzeltmenin uygulanmasıyla ortaya çıkmış.

"Küçük bir iPhone ekranından bakınca her iki görüntü de oldukça fantastik görünüyordu. Etkilendiğimi söyleyebilirim, ancak 27 inçlik iMac ekranımda tam ekran izlediğimde her şey yıkıldı. Çok fazla keskinleştirme, arka plandaki detayların kaybolması ve yaprakların bir araya birleştirilip ezilmesi anlamına geliyordu."

Sonuçta Gregory, hiç de şaşırtıcı olmayan şekilde ikisinin aynı ligde olmadığına, alınan görüntüleri ayırt edemediğine ve iPhone XS kamerasının insanın aklını başından alan sonuçlar verdiğine karar verdi. Karşılaştırmanın videosunu aşağıda bulabilirsiniz.