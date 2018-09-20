iPhone Xs'in Parçalarına Ayrılıp İncelendiği Video

Fixjeiphone adlı bir YouTube kanalı, iPhone Xs'i parçalarına ayırdı, inceledi ve yeniden birleştirdi.

iPhone Xs, geçtiğimiz Cuma günü 33 farklı ülkede satışa sunuldu. Bu da önümüzdeki birkaç gün içinde iPhone Xs sağlamlık testlerinin, parçalama videolarının ve daha fazlası geleceğini işaret ediyor. iPhone Xs’in bileşenlerini gösteren ilk demontaj videosu Fixjeiphone NL adlı bir Hollandalı YouTube kanalından geldi.

Fixjeiphone, iPhone Xs’i önce parçalarına ayırdı, daha sonra birleştirerek yeniden çalıştırdı. iPhone Xs’in donanım parçaları arasında en dikkat çekeni ise L şeklindeki batarya oldu. Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X’da da L şeklinde batarya bulunuyordu fakat iPhone X’in bataryası iki ayrı bataryanın birleşiminden değil, tek bir bataryadan oluşuyor.

Fixjeiphone’a göre Apple, cihazın suya ve toza karşı direncini artırmak için ekranın cihaz şasisinden ayrılmasını zorlaştırmış durumda. Bu durumda, cihazın demontajını daha zor hale getirse de dayanıklılığını artırdığı için pozitif bir gelişme. Kesin olmamakla birlikte iPhone Xs, 2 metre suda 30 dakikaya kadar dayanabiliyor.

FixjeiPhone’un iPhone Xs’i parçaladığı ve yeniden monte ettiği videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Video Flemenkçe fakat İngilizce altyazı seçeneği bulunuyor. Ayrıca Webtekno’nun iPhone Xs sağlamlık testi için önerilerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz.