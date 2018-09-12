iPhone Xs'in Profesyonele Yakın Çekim Yapabilen HDR Kamerası

Apple, yeni iPhone'larını tanıttığı resmi açılış etkinliğinde yeni HDR kamera sistemini de ortaya çıkardı. Geliştirilmiş birçok yeni özelliğe sahip kameralara gelin şimdi hep birlikte bir göz atalım.

Tanıtılan yeni model iPhone Xs'in arka tarafında gelişmiş “True Tone” flaş ile birlikte bir çift 12 megapiksel kamera yer alıyor. Bu kameralardan ilki, geniş açılı objektife, f/1.8 diyaframa, yepyeni bir sensör ve 6 elemanlı bir objektife sahip. Aynı zamanda Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ve 1,4um piksel boyutu bulunuyor. Ortada yer alan flaş ise gelişmiş titreşim tespit sistemine sahip. İkinci kamera ise tele objektif, f/2.4 diyafram, OIS, 6 elemanlı lens ve 2x optik zoom özellikleri ile donatılmış.

Ön tarafta ise yepyeni bir kamera sistemi yer alıyor. F/2.2 diyafram ve önceki modele göre daha hızlı sensörü ile 7MP kamera (RGB), ön yüzde bulunuyor. Bunun yanı sıra “gelişmiş görüntü sensörü”, global obtüratör ve IR lens; yapılandırılmış bir ışık vericisi, mikro projeksiyon lensi ve Dot projektör de ön kısımda yer alıyor.

Yeni kamera sistemi seti “Akıllı HDR” fotoğraf çekme özelliğini de barındırıyor. Apple’ın pazarlama yöneticisi Phil Schiller’e göre Akıllı HDR modu ve bu yeni kamera sistemi, bir fotoğraf çektiğinizde, onun üzerinde trilyon tane işlem yapılabiliyor.

Schiller, istedikleri bulanıklık efektini elde edebilmek için son teknoloji full frame kameraları ve en pahalı lensleri incelediklerini belirtiyor. Schiller, yeni kamera sistemiyle ilgili şunları ekliyor:

“Bu kamera sistemi, Lytro kamera sistemi ile mümkün olandan farklı olarak, farklı alan derinliklerini simüle edebilir. Bu kamera sistemi, videolar için stereo ses yakalayabilir. Ayrıca ton eşleme, otomatik odaklama ve otomatik pozlama; daha önce olduğundan daha iyi gölge ayrıntıları, daha iyi vurgulama ayrıntıları ve renk oluşturma özellikleriyle çalışıyor.”