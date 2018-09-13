iPhone Xs'in Tasarımıyla Dalga Geçen İlk Şirket Huawei Oldu

Apple etkinliğinin hemen ardından bir tweet atan Huawei, tasarımını iyileştirmeyen Apple ile dalga geçerken gelecek ay tanıtılacak amiral gemileri Mate 20 serisinin üstün özelliklerine vurgu yaptı.

Eğer dün akşam internete birazcık girme fırsatı bulduysanız Apple’ın yeni iPhone’larını tanıttığını öğrenmişsinizdir. Steve Jobs Tiyatrosu’ndaki etkinlik, Apple hayranları açısından büyük bir heyecan ile takip edildi. Apple’ın endüstrideki rakipleri ise teknoloji devinin nasıl bir akıllı telefon tanıtacağını dikkatli bir şekilde takip ettiler.

Apple, iPhone Xs, Xs Max ve XR’ı tüketicilerin beğenisine sundu. Bu üç cihaz teknik özellikleri ve ekran boyutları ile birbirlerinden ayrılıyor olsalar da önden bakıldıklarında geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X ile neredeyse aynı tasarıma sahipler. Apple’ın tasarım konusunda bu denli tembel davranması, rakiplerin diline düşmesine neden oldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Apple etkinliğinin hemen ardından bir tweet ve kısa bir video paylaştı. ‘’Bir şeyleri aynı tuttuğunuz için teşekkürler’’ diyerek 2018 model iPhone’ların tasarımını 2017 model iPhone X ile birebir aynı tutan Apple’a bir gönderme yapan Huawei, yayınladığı videoda ise, ‘’Uyumun ötesinde, ufkun ötesinde, zekanın ötesinde’’ ifadelerine yer vererek 16 Ekim’de düzenlenecek lansman etkinliğine vurgu yaptı.

Huawei, gelecek ay düzenleyeceği etkinlik ile yeni amiral gemileri Mate 20 serisini tanıtacak. Mate 20 serisine güç verecek olan Kirin 980 işlemcisi, tıpkı Apple A12 işlemcisi gibi 7nm süreci ile üretildi. Üstelik Kirin 980’de bulunan çift NPU, Huawei Mate 20 serisinin yapay zeka yeteneklerinin rakiplerine göre iki kat fazla olmasını sağlayacak.

Apple, Huawei gibi 7nm işlemci kullanmasına karşın yapay zeka yeteneklerini Huawei kadar geliştirmedi. Üstelik şirket, tasarımını aynı tutarak rakiplerinin bu alanda önüne geçmesine imkan tanıdı. Fakat Apple, geçmişte de aynı tasarımı uzun yıllar boyunca kullanmaya devam etmiş, üstelik bu durumun kendisi için bir handikap oluşturmasına imkan tanımamıştı. Bu nedenle iPhone Xs’in iPhone X ile aynı tasarıma sahip olması Apple için gerçek bir dezavantaj olmayabilir.