iPhone Xs'in Video Kaydı Konusundaki Yetenekleri (Video)

Apple, iPhone Xs lansmanı sırasında kamera geliştirmelerine fazlasıyla odaklandı. Yapılan açıklamaların çoğu abartılı olsa da iPhone Xs'in muhteşem fotoğraf ve video kaydı yetenekleri sunduğunu inkar edemeyiz.

iPhone Xs kameraları hakkındaki bir önceki makalemizde Apple’ın lansman sırasında ne kadar abartılı açıklamalarda bulunduğunu ve bir anlamda tüketicileri yanılttığını siz değerki Webtekno takipçilerine aktarmıştık. Fakat Apple’ın abartılı açıklamalarla iPhone Xs kameralarını övmesi, kameraların gerçekten muhteşem fotoğraflar çektiği gerçeğini değiştirmiyor.

Apple, resmi YouTube kanalı üzerinden ‘Shot on iPhone XS’ adlı bir video yayınlayarak yeni premium akıllı telefonu iPhone Xs’in kamera yeteneklerini gözler önüne serdi. 4K (60fps), ağır çekim ve Time Lapse özelliklerine odaklanan video, iyi bir sahne oluşturulduğunda iPhone Xs’in ne kadar profesyonel sonuçlar ortaya çıkarabildiğini gösteriyor.

iPhone Xs’in en iyi akıllı telefon kamerasına sahip olduğunu söylemek zor. Hatta iPhone Xs kamerası, iPhone X kamerası ile kağıt üzerinde çok az farka sahip. Fakat Apple’ın kamera yazılımı üzerinde geliştirmeleri ve görüntü işlemcisindeki performans artışı, iPhone Xs’in oldukça kaliteli görüntüler kaydedebilmesini mümkün kılıyor.