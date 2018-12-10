iPhone Xs'in Yeni Bataryalı Kılıf Tasarımları Ortaya Çıktı

Apple'ın geçmiş yıllarda piyasaya sürdüğü bataryalı kılıflar, kullanıcılar tarafından hiç mi hiç beğenilmemişti.

Akıllı telefonlarımızın bataryaları her ne kadar büyük olursa olsun ancak bir günü çıkarabilecek düzeydeler. İş ikinci güne geldiğinde ya yarıda bırakıyorlar ya da ikinci günü hiç göremiyorlar. Bu soruna çözüm olarak, sektör firmaları akıllı telefonları koruma amacıyla tasarlanan kılıflara batarya ekleyerek, kullanıcıların ağır ve yer kaplayan taşınabilir şarj cihazı taşımalarına bir alternatif getirmişlerdi.

Apple'ın bu yıl içerisinde tanıttığı yeni amiral gemisi modeli iPhone Xs'e ait olan bataryalı kılıf görseli, Apple WatchOS 5.1.2'nin ikinci beta güncellemesinde bir ikon olarak ortaya çıktı. Apple'ın ilk olarak 2015 yılında çıkardığı bataryalı kılıfları, kullanıcılar tarafından hiç beğenilmemiş ve oldukça kötü eleştirilere maruz kalmıştı. Bunun üzerine bataryalı kılıfta biraz da olsa iyileştirmeler yapan Apple, kullanıcıların gönlünü geri kazanmayı hedefliyor.

Fotoğrafta bulunan bataryalı kılıf, iPhone Xs modeline ait ancak Apple'ın A2070, A2071 ve A2171 kod adlı üç adet bataryalı kılıf üzerinde çalıştığı biliniyor ve bu bağlamda bu kod adlarının; iPhone Xs, Xs Max ve XR'e ait bataryalı kılıflara ait olduğu tahmin ediliyor.

Apple'ın yeni bataryalı kılıf tasarımının ne kadar batarya kapasitesine sahip olduğu bilinmiyor zirâ eski modele göre arka taraftaki çıkıntının daha büyük olduğu göz önüne alındığında, batarya kapasitesinde de bir artış bekleniyor.