Apple, Yeni iPhone'ların Türkiye Fiyatlarını Açıkladı

Apple’ın 12 Eylül 2018 tarihinde tanıttığı iPhone XS ve XS Max modellerinin resmi Türkiye fiyatları, uzun bir bekleyişin ardından belli oldu. Apple’ın internet sitesinde açıklanan fiyatlarda birlikte, cihazların satışlarına da başlandı.

Geçtiğimiz Eylül ayında Apple, tarihinde ilk defa üç iPhone modelini aynı anda görücüye çıkarmıştı. 2017 yılında yine aynı tarihte tanıtılan iPhone X’un halefi olan bu 3 modelle birlikte, iPhone 6S ve iPhone X resmi olarak satıştan kaldırılmıştır. Son 2 aydan fazla süredir aşama aşama küresel pazarda satışa sunulan cihazlar, en sonunda Türkiye’ye de geldiler.

Apple’ın resmi internet sitesi üzerinden satışa sunduğu iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR, aynı ekole sahip, farklı teknik özellikleri olan cihazlar. iPhone XS, doğrudan iPhone X’un yenilenmiş bir sürümüyken; iPhone XS Max daha büyük boyutlu ekranı ve neredeyse aynı teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. iPhone XR, geçtiğimiz ay Türkiye fiyatı belli olan nispeten daha ucuz ve daha düşük sistem özelliklerine sahip bir cihazdı.

Apple Türkiye’nin Açıkladığı iPhone XS fiyatları:

iPhone XS 64 GB: 9 bin 899 TL

iPhone XS 256 GB: 11 bin 199 TL

iPhone XS 512 GB: 13 bin 99 TL

Apple Türkiye’nin Açıkladığı iPhone XS Max fiyatları

iPhone XS Max 64 GB: 10 bin 799 TL

iPhone XS Max 256 GB: 12 bin 99 TL

iPhone XS Max 512 GB: 13 bin 999 TL

Apple’ın amiral gemilerine ait Türkiye fiyatları belli olmadan önce fiyata dair beklentiler, maksimum 15 bin TL’ye kadar çıkmıştı. Firmanın fiyat politikaları, açıklanan resmi tutarlarda da kendisini hissettirdi. Yüksek fiyat tahminlerinin yapıldığı dönemde, dolar kurunun da yüksek olması büyük etkendi. Apple’ın bu rakamları belirlemek için dolar kurunun sakinleşmesini beklediğini de söyleyebiliriz. Zira firma önceki yıllarda Türkiye fiyatlarını tanıtımdan ortalama 1 ay sonra açıklardı.

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