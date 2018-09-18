iPhone Xs, iPhone X'dan 3 Kat Daha Hızlı LTE Bağlantısı Sunu

SpeedSmart tarafından paylaşılan bir tweete göre iPhone Xs ikilisi, iPhone X'a göre neredeyse üç kat daha hızlı LTE bağlantısı sunuyor.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X, tasarımı ile yeni bir trend başlatmış olsa da konu LTE bağlantısı olduğunda Android rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı. Bunun en temel nedeni ise cihazın yalnızca 2X2 MIMO desteğine sahip olmasıydı.

Fakat AT&T, T-Mobile ve Verizon üzerinde yapılan ilk testlere göre 4X4 MIMO destekli iPhone Xs ve iPhone Xs Max, üç kat daha hızlı LTE bağlantısı sunuyor. Bu geliştirme, iPhone’ların Snapdragon’lu Android rakiplerini yakalaması açısından oldukça önemli.

Üstelik iPhone Xs ikilisi, 4X4 MIMO’nun yanı sıra LTE bağlantı hızının artmasına yardımcı olan QAM ve LAA desteğine de sahip. 2018’in uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone Xr ise premium modellerden farklı olarak 2X2 MIMO desteği sunmaya devam ediyor.

Aşağıdaki videoda da izleyebileceğiniz gibi Samsung, geçtiğimiz dönemde Apple’ın iPhone X ile birlikte sunmuş olduğu LTE bağlantı hızı ile dalga geçmişti. Görünüşe göre Apple, premium telefonlarda LTE hızının Animoji’den daha önemli olduğunu fark etmiş durumda.