iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR Almaya Değer mi?

Apple, küresel çaptaki ciddi hayran kitlesine bu yıl S serisine geri dönerek yanıt verdi. Daha güçlü işlemci ve kameraların bulunduğu yeni iPhone modellerine ek olarak nispeten düşük fiyatlı iPhone XR da tanıtıldı. Eski bir iPhone kullanıcısı olun ya da olmayın, yeni modelleri satın almaya değer mi sorusunun yanıtını veriyoruz.

Apple, teknoloji dünyasının Usain Bolt’u gibidir. Yapabileceği her şeyi tek bir seferde yapmak yerine, yeniliklerini uzun vadede periyotlar halinde sunar. Bolt’u tekrar hatırlayıp, peşpeşe 3 dünya rekoru kırdığını düşünelim: 3 rekor, 3 kere yüksek para ödülü ve daha çok hayranla birlikte ciddi para ödülleri demekti. Apple da diğer tüm teknoloji devleri gibi, her yıl yeni modelleriyle karşımıza çıkarak bunu yapıyor.

Bu noktada yeni (ve eski) cihazların Türkiye fiyatlarına da değinmek gerek. Apple, 12 Eylül’de gerçekleştirdiği iPhone lansmanına eş zamanlı olarak ülkemizdeki fiyatlarını yukarıya çekti. Artan dolar kuru bu noktada en büyük etmen olarak göze çarparken, ilk kez gerçekleşen bir olaya tanıklık ettik. Normalde Apple yeni bir ürün çıkardığında eski modellerinin fiyatları azalırdı. Ne yazık ki bu sefer Türkiye pazarı için böyle bir durum geçerli değil.

Apple hayranlarının önemli bir kısmı, fiyat ve teknik özelliklerden bağımsız olarak yeni iPhone modellerinden sipariş etmeye devam edecekler. Eski bir iPhone kullanıcısı olun ya da olmayın, yeni modellere hemen sahip olmaya değer mi? Bunun için gelin yeni modellere yakından bakıp küçük anekdotlarda bulunalım.

iPhone Xs, Xs Max ve “düşük fiyatlı” iPhone XR neler vadediyor?

iPhone XR: 6.1 inç LCD ekran, 64-128-256 GB depolama seçenekleri, A12 Bionic yonga, 12 MP geniş açılı tek arka kamera, 7 MP TrueDepth teknolojili FaceID destekli ön kamera, 749 dolar ila 899 dolar arasında değişen fiyatlar.

6.1 inç LCD ekran, 64-128-256 GB depolama seçenekleri, A12 Bionic yonga, 12 MP geniş açılı tek arka kamera, 7 MP TrueDepth teknolojili FaceID destekli ön kamera, 749 dolar ila 899 dolar arasında değişen fiyatlar. iPhone Xs: Doğrudan 1 yaşındaki iPhone X halefi. 5.8 inç OLED ekran, 256-512 GB depolama seçenekleri, A12 Bionic yonga, 12 MP + 12 MP çift arka kamera ve telefoto lens, 7 MP TrueDepth teknolojili FaceID destekli ön kamera. 999 dolar ila 1349 dolar arasında değişen fiyatlar.

Doğrudan 1 yaşındaki iPhone X halefi. 5.8 inç OLED ekran, 256-512 GB depolama seçenekleri, A12 Bionic yonga, 12 MP + 12 MP çift arka kamera ve telefoto lens, 7 MP TrueDepth teknolojili FaceID destekli ön kamera. 999 dolar ila 1349 dolar arasında değişen fiyatlar. iPhone Xs Max: 6.5 inç OLED ekran. iPhone XS'in sahip olduğu her şey, 1.099 dolar ila 1.449 dolar arasında değişen fiyatlar.

Apple’ın yeni cihazlarını tanıtmasının ardından iPhone X’u mağazalarından kaldırmasıyla, önceki nesil yongaya sahip tek cihaz iPhone 8 ve 8 Plus modelleri oldu. Bu cihazlarda A11 Bionic işlemcisi vardı. Apple’ın yeni A12 Bionic işlemcisi, önceki yongaya kıyasla %50 performans artışıyla geldi.

Her şeye rağmen 2 yaşından daha genç (iPhone 8, iPhone X, iPhone 7 ve 7 Plus) cihazlarına sahip olduğunuzu düşünelim. Özellikle iPhone 8 Plus ve iPhone X, hala piyasadaki en iddialı telefonlardan, gündelik işleriniz için rahatlıkla kullanabileceğiniz, harika fotoğraflar çekebileceğiniz, son dönem oyunları rahatlıkla oynayabileceğiniz cihazlardan. Eğer açılış ve kapanış hızları ve bugünlerde o kadarda gerekmeyen yüksek işlem performansı sizin için önemli değilse, yeni iPhone’ları satın almak, hele hele Türkiye fiyatlarıya almak biraz gereksiz olabilir. (iPhone 7 bile hala yüksek performanslı bir cihaz olarak görülüyor)

Eğer sadece oyun gibi yüksek işlem kabiliyeti gerektiren bir iPhone’a sahip olmak istiyorsanız, durup daha geniş çerçeveden konuyu ele alın. Bu amacınızı gerçekleştirmek için sadece oyun adına üretilmiş mobil cihazlar var. Mesela ülkemizde satılmasa da yurt dışından getirtebileceğiniz Nintendo Switch, PS Vita gibi.

Apple sizin daha hızlı bir iPhone’a ihtiyacınız olduğu düşüncesini yaratmak için büyük çaba sarf ediyor. Yeni modellerde ortaya çıkan kameralarda sunulan yazılımsal destekler bunu gösteriyor. Peki Apple neden basit bir güncellemeyle, halihazırda yapay zeka desteği de bulunan iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X’a aynı özellikleri sunmuyor dersiniz? Cevabı bu paragrafın başında vermiştik.

Yine de elinizde Apple’ın geçtiğimiz en pahalı telefonu olan iPhone X varsa, bunu ikinci el olarak satıp, yeni bir iPhone Xs alırken yükünüzü hafifletebilirsiniz. Eğer kesinlikle iPhone Xs almak istiyorsanız tabii.

Eğer iPhone 8 ya da 8 Plus sahibiyseniz, Apple size daha çok şey vadediyor. Geçen yıl alamadığınız çentikli ekran tasarımına sahip yeni bir Xs ya Xs Plus gibi. Performans konusunda söylediklerimiz ise bu seçenekte de geçerli. Ayrıca TrueDepth ile birlikte gelen Animoji desteği de unutulmamalı. Çoğu insan iPhone X’u sırf bu özellik dolayısıyla satın aldı.

Eğer elinizde bir iPhone 8 varsa, Türkiye’deki yeni fiyatlardan rahatsız değilseniz iPhone XR’a geçmek mantıklı olabilir. Çünkü büyük bir ekran, makul düzeyde yükseltilmiş özellikler var. Biraz daha bütçe ayırabilirseniz, iPhone 8’den iPhone Xs’e geçiş yapmak da mantıklı olabilir. Eğer iPhone 8 Plus varsa, yine fiyatlardan şikayetçi değilseniz, iPhone XS Plus satın alabilirsiniz. Bu cihazlar yurt dışındaki fiyatlarıyla yükseltilmeyi haketseler de, Türkiye fiyatlarıyla o kadar da acele etmeye gerek yok gibi görünüyor.

Eğer hiç iPhone kullanmadıysanız, yeni modeller satın almaya değer mi?

iPhone Xs’in 64 GB’lık versiyonu, 256 GB hafızası olan Galaxy S9’dan 140 dolar daha pahalı. Bu fiyat farkı ülkemize bir uçurum olarak yansıyabilir. Android cephesindeki cihazlar her zaman daha yüksek hafızayı daha ucuza sundular. Eğer hiç iPhone kullanmadıysanız, aynı miktarda hafıza için Apple’a daha çok para ödemeye hazırlanmanız gerek.

Gördüğünüz üzere Apple’ın yeni teknolojilerine sahip olurken değerlendirmeniz gereken ilk önemli konu yüksek fiyatlar olmalı. Sonrasında bu fiyatların, vadedilene kıyasla gerçekten de katlanabileceğiniz düzeyde olması önemli. Bir iPhone kullanın ya da kullanmayın, yeni iPhone Xs, Xs Max ve XR, piyasanın en iyileri oldular. En iyiye sahip olmanın bedeli Apple logosuyla birlikte her zaman daha yüksek olur.