iPhone Xs Kullanıcıları Güzellik Modundan Şikâyetçi

iPhone Xs kullanıcıları telefonlarındaki güzellik modundan şikayetçiler.

Bazı iPhone Xs kullanıcıları, “güzellik modu” yüzünden Apple’ı suçluyorlar. Nesnelerin üstündeki pürüzleri yok eden filtre kameranın algoritmalarını değiştiriyor. İnternet üzerinde şikâyetler git gide artıyor ancak bu şikâyetler iPhone'a güzellik modu eklendiği için değil, güzellik modu kapanmadığı için geliyor.

2018’de çıkan iPhone’lar Smart HDR adında yeni bir özelliğe sahip ve Apple’ın iddialarına göre bu özellikle fotoğraflar daha parlak olacaktı ve daha detaylı gölgelere sahip olacaktı.

Ancak Reddit ve MacRumors forumlarındaki kullanıcılar pek de öyle düşünmüyor olsa gerek. İşte bazı yorumlar:

“Aşırı sinirli durumdayım. Fotoğraflarda çok saçma çıkıyorum. Sanki biri boya tabancasıyla yüzüme boya sıkmış gibi.”

“Telefonu elime aldığımda çok sevdim ancak ön kamerayı açtığımda suratım Snapchat filtresi kullanıyormuşum gibi çıktı. Cildim gereksiz pürüzsüz görünüyor.”

“Fondötene bulanmış gibi görünüyorum.”

Kullanıcılarının bu tepkilerine şu an için bir cevap vermemiş olan Apple’ın cevabı özellikle iPhone Xs kullanıcıları tarafından dört gözle bekleniyor. Bu şekilde şikâyet eden kullanıcıların yanı sıra "Evet, kamera bizi daha iyi gösteriyorsa ne olmuş?" diyenler de var. Bu özelliğin opsiyonel olması yüksek ihtimalle bütün kullanıcıları mutlu edecektir.