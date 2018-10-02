iPhone Xs Kullanıcılarından Gelen Şikayetler Artıyor

Yeni iPhone Xs, kullanıcılarını memnun etmekte zorlanıyor mu? Detaylıca inceledik.

İnternette site site dolaşıp yeni pahalı telefonları hakkında kötü yorumlar yapan küçük bir Apple kullanıcı ordusunun olmadığı bir iPhone lansmanı düşünmek olanaksız. Tabii ki bu sene de benzer durumlarla karşılaştık ancak bundan önceki senelerden farklı olan bir şey var ki bu sefer durum ciddi.

Habere girmeden önce iPhone Xs’in yeni bir cihaz olduğunu, iOS 12’nin daha yeni yayınlandığını ve beta sürümünde birkaç ay geçirse de birkaç bug yüzünden sorunlar yaşayabileceğini söylemekte yarar var.

Tabii ki bu iPhone Xs sahiplerinin sinirlenmemesi gerektiği anlamına gelmiyor. Biz de haberimizde mevcut iPhone Xs kullanıcılarının en çok şikâyetçi oldukları noktaları derledik.

Şarj Sorunu

Kablosuz şarj gerçekten büyük bir gelişme olmuştu. Kabloların oluşturduğu o karmaşa da haliyle ortadan kalkmıştı. iPhone Xs ise kablolu ve kablosuz şarj özellikleriyle beraber geldi. En azından öyle gelmesi gerekiyordu. iPhone Xs ve Xs Max kullanıcıları telefonlarını şarj kablosu ile şarj etmek istediklerinde büyük bir sorunla karşılaştılar. Telefonları kablosuz şarjda bir sorun yaşamasa da kablolu şarj özelliği tutarsız davranıyordu. Bazen şarj alıp bazen şarj almayan cihazlar haliyle kullanıcılarını da memnun etmedi.

Sinyal Düşüklüğü

Dünyanın en yeni, en iyi ve en pahalı telefonlarından birine sahip olan iPhone Xs kullanıcıları aynı zamanda operatör sinyallerinin kötü olmasından şikâyetçi durumdalar. Başlangıçta soruna operatör kaynaklı olarak yaklaşılıyordu ancak aynı sorun Wi-Fi sinyallerinde de görülünce tüm gözler Apple’ın üzerine yöneldi. Yazılımsal bir hata olarak görülen sorunun bir sonraki güncellemede Apple tarafından düzeltilmesi bekleniyor.

Kamera Sorunları

Kamera konusunu ayrıca ele almamız gerekiyor. Çünkü buradaki şikâyetler bir hatadan dolayı değil ama bir özellikten dolayı. Geçtiğimiz günlerde iPhone Xs ve Xs Max’lerdeki güzellik modu fazlaca şikâyet toplamıştı ve toplamaya da devam ediyor. Fotoğrafları otomatik olarak pürüzsüzleştiren özelliğin kötü yanı fotoğraflardaki gerçekliği azaltması ve yapay bir görünüm vermesinden kaynaklanıyor. Bunca şikâyeti toplamasının sebebi ise özelliğin kapatılamıyor oluşu.