iPhone XS Max Almak İçin Türkiye’de Kaç Gün Çalışmak Gerek?

Yeni bir iPhone modelinin Türkiye fiyatı netleştiğinde, akıllara gelen ilk sorulardan birisi budur. Peki geçtiğimiz günlerde TL cinsinden resmi fiyatları açıklanan iPhone Xs Max'i satın almak için, dünya da ve Türkiye’de kaç güne çalışmak gerekiyor?

IPhone serisinin son üyeleri olan iPhone Xs, Xs Max ve iPhone XR, 12 Eylül 2018’de Apple’ın düzenlediği özel etkinlikle karşımıza çıktılar. Bir önceki yıl tanıtılan temel model iPhone X’in getirdiği standartları sürdüren yeni cihazlar, 749 ila 1540 dolar arasında değişen ABD fiyatlarıyla raflara çıktılar.

Aynı süreçte Türk lirası ile dolar arasındaki makas artmaya başladı. Bu nedenle yeni modellerinin TL cinsinden resmi fiyatları için beklentiler de yükseldi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan iPhone Xs fiyatlarıyla birlikte, süreç tamamlanmış oldu. Apple’ın en düşük fiyatlı modeli iPhone XR 7.399 TL’ye satılırken, en pahalı modeli olan iPhone Xs Max 512 GB 13.999 TL’den alıcı buluyor.

Tüm yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatlarını şöyle sıralayabiliriz:

iPhone XR 64 GB: 7 bin 399 TL

iPhone XR 128 GB: 7 bin 799 TL

IPhone XR 512 GB: 8 bin 699 TL

iPhone XS 64 GB: 9 bin 899 TL

iPhone XS 256 GB: 11 bin 199 TL

iPhone XS 512 GB: 13 bin 99 TL

iPhone XS Max 64 GB: 10 bin 799 TL (Çalışılması gereken gün sayıları bu fiyata göre hesaplanıyor)

iPhone XS Max 256 GB: 12 bin 99 TL

iPhone XS Max 512 GB: 13 bin 999 TL

Araştırma şirketi Picodi’nin sunduğu veriler, bir adet iPhone Xs Max 64GB cihazına sahip olmak için hangi ülkede ne kadar çalışmak gerektiğini ortaya koydu:

Apple’ın merkezinin yer aldığı ABD, sanılanın aksine en kolay iPhone satın alınan yer değil. Zira İsviçre’deki ortalama gelire oranla rekorun sahibi ülke konumunda. İsviçre’de ortalama maaşla çalışan bir kişi, iPhone Xs 64 GB satın almak için 5.1 gün çalışıyor. ABD’de ise bu süre 8.4 gün.

Fiyatı 10 bin 799 TL olan iPhone Xs Max’i Türkiye’deki ortalama maaşla almak için toplam 95.8 gün çalışmak gerekiyor. Ortalama maaş verisi için Picodi, uluslararası veri bankası olan Numbeo.com’un verilerinden faydalandığını söylüyor. Eğer aylık maaşınız 2.368 TL ise 95.8 gün çalışmanız yeterli. Eğer net olarak 1603 TL’lik asgari ücretle çalışıyorsanız, aynı cihazı almak için 141.5 gün çalışmanız gerekiyor.

Not: Asgari ücretle hesaplanan gün sayısı için, Numbeo’daki ortalama maaş miktarıyla korelasyon kurulmuştur. Diğer ülkelerle ilgili hesaplamalar, 2017 yılında o ülkelerde geçerli olan ortalama maaş verilerine dayanmaktadır.

Araştırma ve raporları için Picodi.com’a teşekkür ederiz.

iPhone XS Max Almamanız İçin 5 Neden videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: