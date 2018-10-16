Kur artışları ile birlikte fiyatının adeta dudak uçaklatması beklenen iPhone XS Max'in yerine alabileceğiniz otomobilleri listeledik.

iPhone X ve iPhone 8, geçtiğimiz yıl yine 12 Eylül’de tanıtılmış, Ekim 2017’nin ikinci haftasında bu cihazların Türkiye fiyatları da açıklanmıştı. Şu anda resmi olarak iPhone X satıştan kaldırıldığı için, doğrudan Türkiye garantili en yeni model iPhone 8 olmuş durumda. Tanıtılalı 1 ayı aşkın zaman geçen iPhone Xs, Xs Max ve XR ise henüz Türkiye’de resmi fiyat etiketine sahip değiller.

iPhone Xs Max’in başlangıç fiyatının 12 bin TL civarında olması bekleniyor. 512 GB hafızalı, piyasanın en iyisi olan iPhone Xs Max'in ise 14 bin TL’yi aşması muhtemel.

Peki 15 bin TL'yi iPhone yerine bir otomobile yatırmak isteseniz, hangi araçları alabilirdiniz ?

Tofaş - Şahin

Belki de akla ilk gelen isimlerden biri olan Şahin, sizi oldukça mutlu edebilir. Düşük parça maliyeti ile çok havalı olmasa da en azından ayağımızı yerden kesiyor değil mi?

Hyundai - Accent

2002 yılına kadar üretlen bu modellerin çoğunda ABS bile var!

Renault - R9

Yepyeni görünen bu 1995 model canavar size ev taşırken yardım edebilir. Bunu XS Max yapabilir miydi ?

Renault - R12

PUBG severlerin alışmakta hiç de zorluk çekmeyeceği Renault 12, size portre modunda bir fotoğraf sunamasa da cümbür cemaat bayram ziyaretlerine taşıyabilir.

Ford - Escort

Bir ralli efsanesi olan Ford Escort, özellikle İstanbul yollarında tarihinden çok da uzaklaşıyor sayılmaz, değil mi ?

Peugeot - 106

Tam bir otoban faresi.

BMW 3.15

E21 olarak da bilinen model, modern 3 serisinin büyük büyük büyük babası.

Fiat - Uno

İtalyanların supermini car adını verdikleri Uno, bir dönem gençlerinin gözdesi. Ne olmuş WhatsApp yükleyemiyorsak ?

Siz 15 bin TL'ye bir otomobil mi yoksa bir telefon mu almayı tercih ederdiniz ?