iPhone Xs Max, Hız Testinde Pixel 3 XL'a Fark Attı

iPhone Xs Max ve Pixel 3 XL cihazları arasında kalan çok sayıda kişi için bir hız kıyaslaması yapıldı. Cihazlar arasında yapılan en güncel testlerden biri olan incelemenin sonucunda Apple galip çıkmış görünüyor.

Yabancı YouTube kanalı 'PhoneBuff', iPhone Xs Max ve Pixel 3 XL ile bir test yaptı. Sonuçlar ise Pixel 3 XL için iyi değil. Ancak Pixel 3 XL'in şu an bir bellek yönetimi problemi olduğu fark edildi. Bu yüzden gelecekte gelen bir güncelleme, sonuçların daha berrak bir şekilde anlaşılması için yardımcı olabilir. 'PhoneBuff' ayrıca Xs Max ile Note9'u da kıyasladı. Note9'da 8 GB RAM olmasına karşın, 4 GB RAM içeren Xs Max aynı işlemi Note 9'dan 9 saniye daha hızlı yaptı.

Xs Max ile Pixel 3 XL arasındaki testte ise aradaki fark bir dakika civarlarında. Her iki cihaz da 4 GB RAM barındırıyor. Aradaki farkın bir dakikadan fazla olması ise oldukça düşündürücü. Xs Max; sosyal medya, oyun, üretkenlik, fotoğraf düzenleme ve daha fazlasını 2 dakika 30 saniye içerisinde tamamladı. Aynı testte Pixel 3 XL ise 3 dakika 35 saniye içerisinde bu görevleri tamamladı. PhoneBuff, ilk testte kullanılan uygulamaları arka planda tutuyordu. İkinci testte bunu yapmayacağını açıkladı.

PhoneBuff aynı testi birkaç defa tekrarladığını ve sonuçların doğru olduğunu da belirtti. Ancak Pixel 3 XL kullanıcılarının belirttiğine göre cihazda arka planda tutulan uygulamalarla alakalı bir bellek problemi var. Bu hata çözüldükten sonra Xs Max yine de kazanacak olsa dahi, aradaki farkın daha kısa olması bekleniyor. Tam hız testini içeren videoyu da hemen aşağıda bulabilirsiniz.