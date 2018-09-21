iPhone Xs Max'i 3310 Sağlamlığına Ulaştıran Telefon Kılıfı

Bir İngiliz aksesuar üreticisi olan Mous, yeni iPhone Xs Max kılıflarının sağlamlığını göstermek için kılıf takılan bir iPhone Xs Max'i 40 basamaklı bir merdivenden aşağı yuvarladı.

Apple’ın yeni saray mücevherleri iPhone Xs ve iPhone Xs Max, tam bir hafta önce 33 farklı ülkede satışa sunuldu. Cihazların satışa sunulması ile birlikte dayanıklılık testleri, demontaj videoları ve dahası da üst üste geldi.

Londra merkezli bir giriş olan Mous, yeni nesil iPhone’lar için son derece dayanıklı kılıflar üretiyor. Peki dayanıklılığını kanıtlamak için ne yapıyor? Telefonları havaya atıyor, çivi çakıyor, hatta 40 basamaklı bir merdivenden aşağı yuvarlıyor.

Mous’un kurucu ortağı ve CEO’su olan James Griffith, iPhone Xs Max kılıflarının sağlamlığını göstermek için fazla beklemedi. Apple Store’dan iPhone Xs Max’ini alan Griffith, direkt olarak Mous kılıfı taktı ve cihazı havaya fırlattı. Sonuç kusursuz.

Fakat çılgın bir CEO iseniz ve ürününüze güveniyorsanız bu size yeterli gelmeyebilir. Bu nedenle Griffith, Dünyaca ünlü Sidney Opera Evi’nin basamaklarını tırmandı ve kılıf takılı iPhone Xs Max’i 40 basamaklı 10 metre uzunluğundaki merdivenlerden aşağı yuvarladı.

Açıkçası Mous’un iPhone Xs Max kılıflarının dayanıklılığı gerçekten etkileyici. Fakat bir Webtekno Usulü’ne girmediğini de hatırlatalım. Eğer bir Mous kılıf satın almak istiyorsanız 49 Doları (~300 TL) gözden çıkarmanız gerekiyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak videoyu izleyebilirsiniz.