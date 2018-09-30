iPhone Xs Max için Tasarlanmış Duvar Kağıtları

Telefonlarımızın duvar kağıtları gün boyunca fark etmeden sürekli baktığımız fotoğraftır ve bu fotoğrafın günlük modumuzda çok büyük etkisi bulunmaktadır.

Apple bu yıl düzenlediği etkinlikte üç yeni iPhone tanıttı. Bunlardan birisi olan iPhone Xs Max, bu yıl tanıtılan en pahalı iPhone olma özelliğini taşıyor. Bu yazımızda listelediğimiz duvar kağıtları, iPhone Xs Max'in 6.5 inçlik devasa ekranı için özel olarak tasarlanmış. Eğer bir iPhone Xs Max'e sahip değilseniz yine de kendi telefonunuzda bu duvar kağıtlarını -kenarlardan biraz kalite kaybı yaşayarak- kullanabilirsiniz.

Altın temasını -sarı renk yoğunlukta- içeren bu duvar kağıtlarının, telefonunuza çok yakışacağını düşünüyoruz. Beğendiğiniz duvar kağıdını edinmek için altında bulunan linke tıklayıp fotoğrafı kaydetmeniz ve sonrasında ana ekran ve/veya kilit ekranı için duvar kağıdını ayarlamanız yeterli olacaktır.

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