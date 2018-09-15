iPhone XS Max'in Tamiri, iPhone 7'den Daha Pahalı

iPhone XS Max, 1.099$ satış fiyatıyla Apple'ın şu ana kadar sattığı en pahalı telefon olacak. Tamir ücreti ise yepyeni bir iPhone 7'den tam tamına 150$ daha fazla.

Apple'ın cihazları oldukça pahalı. Bunun getirisi olarak, eğer cihazınız bozulursa, tamir ücreti de bir hayli fazla oluyor. Apple'ın güncellenmiş teknik servis fiyatlarına baktığımızda ise ücretler oldukça saçma geliyor. Eğer 2 yıllık garantiniz bitmişse, Apple size ekran tamiri dışındaki tamirlerden 599$ talep ediyor.

Apple, iPhone 8 fiyatını 599$'a düşürdü. Başka bir deyişle, eğer iPhone XS Max'iniz bozulduysa, Apple sizden yepyeni bir iPhone 8'in fiyatını talep ediyor. iPhone 7'nin fiyatını düşününce işler daha da sarpa sarıyor. 2 yıl önce çıkmış ancak hala son derece güncel olan iPhone 7'nin fiyatı ise 449$. iPhone XS Max'in onarım fiyatından tam tamına 150$ daha ucuz.

Gelen yorumlardan anlaşılıyor ki, sadece bir ekranın onarımı için 449$ ödemek kulağa çok saçma geliyor.